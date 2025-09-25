Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник

Петко Христов беше върнат в националния отбор на България по футбол. Това е един от първите ходове на новия селекционер Александър Димитров, който беше очаквано утвърден вчера от Изпълкома на БФС. Най-скъпият български защитник (4 млн. евро по оценка на Transfermarkt) не игра за националния отбор от юни 2023 г. заради конфликт с предишния селекционер Илиан Илиев. Христов е заявявал неколкократно, че за него е чест да представлява България, но не би го сторил, докато треньор е Илиев, от чието отношение се е почувствал унизен.

"Вчера разговарях с Петко Христов, Да, Петко Христов ще се завърне в мъжкия национален отбор", потвърди Димитров по време на представянето си днес. А след това се закани да въведе строга дисциплина в мъжкия тим, както го е правил преди това в юношеския и младежкия национални отбори.

"Аз съм треньор, който държи на дисциплината и правилата. Когато някой наруши правилата, няма да има проблем с мен, а ще има проблем с правилниците. Радващото е, че аз познавам тези играчи. Те познават много добре мен, екипа, характера ми. Много малко хора могат да изтърпят характера ми. Когато започвах в младежкия национален отбор, имаше такива проблеми, но ние ги решихме. През последните 7 години младежкия национален отбор е пример за подражание. Не смятам, че ще имаме проблем. Те знаят правилата и няма как дори порядъчно да ги нарушават", каза амбициозно новият селекционер и благодари на предшественика си Илиан Илиев, че е поставил "една добра основа".

Той накратко очерта какви са намеренията му на новия пост: "Не ме притеснява срокът на договора (б.ред. - за 2 години), нито ме притеснява колко треньори са били сменени. Никой не е вечен, както и ние няма да сме вечни тук. Важното е какво ще оставим след нас. Искам да променим отношението към самите състезатели и към самия мъжки отбор. Основната цел е да създадем един много добър колектив, една добра атмосфера. Това настроение да го прехвърлим от младежите в първия отбор. Футболистите трябва да са удволетворени от това, което са направили. Има съвременни методи, психологически тестове, които ще бъдат раздадени на играчите и лидерите и капитаните сами ще излязат. Иска ми се всички играчи да бъдат капитани и лидери. Лентата ще е за един, но искам всички да са лидери. Не искаме футболистите да се страхуват от никой. Ние това го направихме с младежкия националния отбор. Благодаря на федерацията, която осигурява необходимите щабове, за да може екипите да работят добре и модерно, всеки да си знае спецификата. Треньорът не може да бъде оne man show."

В екипа на Димитров влизат досегашните му асистенти в младежкия национален отбор Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а наставник на вратарите ще бъде Николай Чавдаров.

Дебютът на новия треньор ще е на 11 октомври с домакинство срещу Турция от квалификациите за Мондиал 2026, а на 14 октомври следва гостуване срещу европейския шампион Испания. В групата е още и Грузия. "Знаем нивото на групата, знаем нивото на противниците. Европейски шампион, четвъртфиналист, осминафиналист, но ние вярваме на тези момчета. Мачовете с Турция и Испания са изключително предизвикателство за нас. Ще им се насладим. Ще подходим с нужното уважение, но в никакъв случай със страх. Ставаш добър, когато се изправяш срещу най-добрите. Това трябва да е допълнителна мотивация за футболистите. Те трябва да покажат моментните си възможности. Няма значение името на противника. Достатъчна мотивация е, че играеш за България, за да докажеш себе си", амбициозно заяви селекционерът.

В НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ЩЕ ИМА НОВО ПОДМЛАДЯВАНЕ

Второ подмладяване на националния отбор за последните три години бе обявено като цел от БФС. Първото бе поставено като основна задача пред Младен Кръстаич, който бе национален селекционер от юли 2022 до октомври 2023 г. Второто ще е една от целите сега пред Александър Димитров.

"Един от най-важните приоритети за нас като федерация е да интегрираме повече млади момчета в първия отбор. Убеден съм, че този национален отбор има много повече качества и ги очаква много по-голямо бъдеще. Ще покажат много по-добри резултати. За нас е важно да видим промяна в единоборствата. Искам да видя по-голямо мъжество", заяви техническият директор на БФС Кирил Котев при представянето на новия селекционер. А след това защити пред медиите избора на Димитров: "Александър Димитров е най-добрият вариант. Това е правилният човек. С работата, която показа в младежкия национален отбор, през годините е работил и в U17 и U19. Повечето от момчетата ги познава отлично и знае най-добре качествата им. Треньорите, които сме ги обсъждали, ги оставям за мен си и за президента (б.ред. - Георги Иванов). Спрели сме се на Александър Димитров като най-добрия вариант."