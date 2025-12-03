Медия без
УЕФА даде на България домакинство на европейско първенство

Страната ни ще приеме континенталния шампионат за юноши до 19 г. през 2028 г.

03 Дек. 2025
От БФС първи обявиха новината за даденото на страната ни домакинство за европейско първенство за юноши.
България беше избрана за домакин на европейското първенство за юноши до 19-годишна възраст през 2028 г. Решението бе взето след гласуване сред членовете на Изпълнителния комитет на УЕФА на заседание, което се проведе днес в централата в Нион.

Кандидатурата на страната ни включваше четири стадиона - "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив, "Берое" в Стара Загора и "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Пловдив ще бъде център на турнира, не само заради двата стадиона, а и там ще бъдат настанени и ще се тренират участващите отбори. Сред тях ще е и отборът на България, който си осигурява участие в качеството си на домакин на турнира. Тимът в тази възрастова група играе за последно на европейско първенство през 2014 г., когато остана на последно място в групата си след три загуби - 0:3 от Германия, 0:1 от Украйна и 0:1 от Сърбия.

За последно страната ни прие континентално първенство под егидата на УЕФА преди 10 години - Евро 2015 за юноши до 17 г., което се проведе в Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол. Тогава финалът Франция - Германия (4:1) бе изгледан от почти 15 000 зрители на стадион "Лазур".

"Днешното решение на Изпълнителния комитет на УЕФА е огромна чест, привилегия и престиж за българския футбол. То показва, че с работата си сме заслужили доверието и подкрепата на цялата европейска футболна общност. Организацията на форум от такъв ранг, разбира се, е и огромна отговорност, но знаем, че в лицето на държавните институции и местните общини имаме надеждни партньори, с чиято подкрепа ще реализираме този проект по възможно най-успешния начин. Тук е моментът да изкажа специални благодарности към кмета на Пловдив, г-н Димитров, кмета на Стара Загора, г-н Тодоров, и кмета на Пазарджик, г-н Куленски, за техните усилия и подкрепа към проекта", коментира президентът на БФС Георги Иванов.

Начело на организационния комитет, който изготви кандидатурата на България сега, е зам.-изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова, която активно участва в организацията и на еврошампионата преди 10 години. Тя заяви днес след взетото решение: "Такива турнири приковават вниманието на цяла футболна Европа и поставят в светлината на прожекторите страната домакин, защото на нейната сцена изгряват звездите на най-големите таланти на континента. Мащабен форум от такъв ранг е страхотна възможност за изява на нашите родни таланти, чието развитие е сред ключовите приоритети, залегнали в дългосрочната стратегия на БФС. Много се радвам, че нашите момчета ще може да разчитат на подкрепата на българската публика и да покажат на какво са способни. Колкото до самата организация, предстои ни страшно много работа, но съм сигурна, че екипът ни ще оправдае гласуваното му доверие."

