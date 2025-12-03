УЕФА даде на България домакинство на европейско първенство

България беше избрана за домакин на европейското първенство за юноши до 19-годишна възраст през 2028 г. Решението бе взето след гласуване сред членовете на Изпълнителния комитет на УЕФА на заседание, което се проведе днес в централата в Нион.

Кандидатурата на страната ни включваше четири стадиона - "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив, "Берое" в Стара Загора и "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Пловдив ще бъде център на турнира, не само заради двата стадиона, а и там ще бъдат настанени и ще се тренират участващите отбори. Сред тях ще е и отборът на България, който си осигурява участие в качеството си на домакин на турнира. Тимът в тази възрастова група играе за последно на европейско първенство през 2014 г., когато остана на последно място в групата си след три загуби - 0:3 от Германия, 0:1 от Украйна и 0:1 от Сърбия.

За последно страната ни прие континентално първенство под егидата на УЕФА преди 10 години - Евро 2015 за юноши до 17 г., което се проведе в Бургас, Сливен, Стара Загора и Созопол. Тогава финалът Франция - Германия (4:1) бе изгледан от почти 15 000 зрители на стадион "Лазур".

"Днешното решение на Изпълнителния комитет на УЕФА е огромна чест, привилегия и престиж за българския футбол. То показва, че с работата си сме заслужили доверието и подкрепата на цялата европейска футболна общност. Организацията на форум от такъв ранг, разбира се, е и огромна отговорност, но знаем, че в лицето на държавните институции и местните общини имаме надеждни партньори, с чиято подкрепа ще реализираме този проект по възможно най-успешния начин. Тук е моментът да изкажа специални благодарности към кмета на Пловдив, г-н Димитров, кмета на Стара Загора, г-н Тодоров, и кмета на Пазарджик, г-н Куленски, за техните усилия и подкрепа към проекта", коментира президентът на БФС Георги Иванов.

Начело на организационния комитет, който изготви кандидатурата на България сега, е зам.-изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова, която активно участва в организацията и на еврошампионата преди 10 години. Тя заяви днес след взетото решение: "Такива турнири приковават вниманието на цяла футболна Европа и поставят в светлината на прожекторите страната домакин, защото на нейната сцена изгряват звездите на най-големите таланти на континента. Мащабен форум от такъв ранг е страхотна възможност за изява на нашите родни таланти, чието развитие е сред ключовите приоритети, залегнали в дългосрочната стратегия на БФС. Много се радвам, че нашите момчета ще може да разчитат на подкрепата на българската публика и да покажат на какво са способни. Колкото до самата организация, предстои ни страшно много работа, но съм сигурна, че екипът ни ще оправдае гласуваното му доверие."