Клуб от Първа лига може да остане без лиценз този месец

"Спартак 1918" (Вн) е реално застрашен от отнемане на лиценза за участие в Първа лига. На извънредно заседание на Лицензионната комисия към БФС днес беше установено, че задълженията на клуба към собствените служители и НАП се увеличават и това застрашава лиценза, който бе издаден на варненци под условие преди началото на сезон 2025/26.

Заради това на "Спартак 1918" беше даден краен срок до 21 октомври да представи пред комисията документи, доказващи липса на просрочени задължения към персонала и НАП. Интересното е, че от варненския клуб не бяха изпратили свой представител на днешното заседание, въпреки че е била отправена покана. Заради това ултиматумът е пратен по мейл.

Финансовата криза в "Спартак 1918" е от близо година, след като в края на септември 2024 г. собственикът Павлин Николов обяви, че напуска заради хулиганските действия на част от феновете, набили вече бившия треньор Кириакос Георгиу. Стигна се дори до издаване на забрана от ФИФА за осъществяване на трансфери заради дългове към бивши футболисти, но поне това наказание бе отменено след заплащане на проблемната сума. В последните седмици на помощ на "Спартак 1918" се притече и община Варна, откъдето гласуваха помощ в размер на 550 000 лв., които да отидат за погасяване на задълженията към НАП. Сега тепърва предстои да се разбере дали тази помощ ще е достатъчна за "Спартак 1918".

Сходна е ситуацията и с втородивизионния "Пирин" (Бл), на който също е даден срок до 21 октомври. Поне от благоевградския клуб присъстваше човек от ръководството - изпълнителният директор Светослав Дяков.

От Лицензионната комисия са категорични, че това е последен шанс и за двата клуба. "В случай че изискването не бъде спазено, Лицензионната комисия информира, че лицензът на "Спартак 1918" и "Пирин 22" за участие в първенствата и турнирите в системата на БФС ще бъде отнет", гласи съобщението след проведеното заседание.

Малко по-късно Дяков изрази увереност, че "Пирин" ще се справи с критичната ситуация. "Имаме проблеми, но се надявам в най-скоро време да ги разрешим. Доста дълго време се забави един спонсорски договор, който чакаме да подпишем и се надявам в много кратки срокове, дори се надявам тази седмица да подпишем и да решим всички неща. Притеснително е, тъй като все пак имаме дълг, който е неплатен, но съм убеден, че всичко ще бъде наред и клубът ще продължи своето съществуване. Основният ни дълг е към НАП, другият дълг към настоящи футболисти е минимален, да не кажа, че всичко е изчистено към датата, която е обявена, но имаме дълг към НАП. Не го крием и смятам, че ще стигнем до разбирателство с НАП и няма да има проблем с продължаването на "Пирин" в професионалния футбол", коментира той пред Dsport.