Община Варна се опита да спаси "Спартак 1918" с 550 000 лв.

Клубът обаче още дължи 1 млн. лв. на футболистите си

17 Септ. 2025Обновена
Заседанието на общинския съвет във Варна, на което бе гласувано отпускането на помощ от 500 000 лв. за "Спартак 1918".
Варна утре
Заседанието на общинския съвет във Варна, на което бе гласувано отпускането на помощ от 500 000 лв. за "Спартак 1918".

Община Варна взе решение да помогне на изпадналия в тежка финансова криза "Спартак 1918". На днешното заседание на общинския съвет бе взето решение клубът от Първа лига да получи помощ от местната власт в размер на 550 000 лв. Тези средства ще отидат за погасяване на задълженията на футболния клуб към НАП, заради които е застрашен професионалният лиценз на "Спартак 1918".

"Това е първа крачка за спасяването на "Спартак". Тази сума е задължението към НАП и именно това е основният проблем. Разбира се, не можем да изключим всички останали, на които дължим. Ние сме под условен мониторинг и ако не плащаме, може да ни бъде отнет лицензът", коментира председателят на УС на клуба Алекс Илиев, цитиран от Dsport. А в официално съобщение от ръководството бе изказана благодарност на община Варна и бе заявено: "Това е истинска глътка въздух за клуба и първа сериозна крачка по пътя към неговото стабилизиране и освобождение. Тази стъпка е и доказателство, че сме сериозни в поетите ангажименти - изпълнихме тази задача и продължаваме с останалите по пътя към стабилизацията на клуба!"

Но останалите задължения на "Спартак 1918" никак не са малко. Алекс Илиев разкри пред репортери във Варна, че клубът има да плаща около 1 млн. лв. на настоящи и бивши футболисти. Заради подобни задължения клубът на два пъти през последните месеци получи забрана от ФИФА да осъществява трансфери и успя да се освободи от наказанието, след като плати стари задължения към бивши свои играчи.

Илиев допълни относно въпросния дълг от 1 млн. лв.: "Ще разчитаме на нови споразумения с играчите. През януари и февруари очакваме постъпления от ТВ права, УЕФА, както и от отварянето на трансферния прозорец. Тогава ще се надяваме и на изходящи трансфери, ако дотогава не се е появил човек, готов да помогне на "Спартак".

Предстои да бъде подписано споразумение с общината, според което клубът ще предоставя базата си и рекламни площи върху нея по време на телевизионните излъчвания на мачовете. В опит за стабилизиране на бюджета на "Спартак" е позволено на втородивизионния "Фратрия" да домакинства на стадиона на елитния клуб, което ще спести около 10 000 лв. разходи за поддръжка на съоръжението.

На днешното заседание на общинския съвет трябваше да се гласува и помощ за "Черно море" също в размер на около 550 000 лв. - за обновяването на базата на детско-юношеската академия в кв."Аспарухово". От клуба обаче са оттеглили в последния момент молбата за финансово подпомагане, но допълват, че си запазват правото да кандидатстват на по-късен етап за въпросната сума за базата.

 

ОКАЗА СЕ, ЧЕ ПОМОЩТА ЗА "СПАРТАК 1918" Е ПОД УСЛОВИЕ

Няколко часа след заседанието на общинския съвет във Варна обаче се оказа, че отпускането на въпросните 550 000 лв. няма да мине гладко. И.ф. кмет на Варна Павел Попов обяви, че общината първо ще изготви писмо до Министерството на финансите като национален орган, който отговаря за законодателството в областта на държавните помощи. В него ще бъде представена цялата фактология по искането на футболен клуб "Спартак 1918". С писмото ще се иска становище от министъра на финансите Теменужка Петкова дали предвиденото подпомагане представлява държавна помощ по смисъла на закона и дали възниква противоречие с правилата на националното законодателство.

"Решението, което днес беше гласувано, ще бъде изпълнено от Община Варна, само ако е законосъобразно. Именно затова се обръщаме към министъра на финансите - за да гарантираме, че действията на общината ще бъдат в пълно съответствие със закона", подчерта Попов.

 

