Община Варна зове за спасение на футболния "Спартак 1918"

Клубът има над 4.4 млн. лв. текущи задължения и е заплашен с отнемане на лиценза

Днес, 10:19
Независимо от финансовите трудности "Спартак 1918" вече три кръга от първенството няма загуба, за радост на своите фенове
Футболният "Спартак 1918" има текущи задължения за над 4.4 млн. лв. и е заплашен с отнемане на професионалния лиценз и изваждане от участие в Първа лига. Това съобщи на сайта си Община Варна и призова местния бизнес да подкрепи "соколите" заради реалната опасност от фалит.

"Общински съвет-Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на ФК „Спартак“. Повод за това е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние. В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност - се казва в призива. - Общата сума на текущите задължения на клуба надвишава 4.4 млн. лв. Най-неотложни са плащанията към персонала и към НАП, които, ако не бъдат покрити в кратък срок, крият реална опасност от принудителни публични изпълнения, както и от временно или окончателно отнемане на лиценза за спортна дейност от БФС. Загубата на лиценз би довела до автоматично спиране на тренировъчния процес, лишаване от възможност за участие в първенства и прекратяване на дейността на клуба в сегашния ѝ вид. Това би било тежка загуба не само за клуба, но и за цялата спортна футболна общност на Варна"

Според общината, ръководството на "Спартак 1918" сами са ги потърсили за съдействие за евентуални срещи с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители. Затова Общинският съвет заявява, че се ангажира с търсене на решения на кризата.

