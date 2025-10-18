"Лудогорец" за първи път не можа да победи "Спартак 1918" (Вн)

Футболният шампион "Лудогорец" направи нова грешна крачка в Първа лига и направи 1:1 като домакин на "Спартак 1918" (Вн). Това бе първи мач, в който разградският тим не побеждава в двубоите с този съперник, откакто се завърна в елита - в досегашните им 7 мача (за първенство, купа и в контроли) "Лудогорец бе спечелил 7 пъти при голова разлика 19:4.

В този мач от XII кръг обаче шампионът игра хаотично и дезориентирано и не можа да спечели. Гостите откриха с гол на Шанде да Силва в 26-ата мин. и до почивката спокойно удяржаха аванса си.

Пет минути след подновяването на играта Петър Станич изравни, но това се оказа единственото попадение за домакините. Те можеше да спечелят и така, но удар с глава от съвсем близо на Ерик Биле прати топката в гредата. Малко по-късно пак Биле имаше шанс, но стреля неточно от малък ъгъл.

След пропуснатите срещу варненци 2 точки "Лудогорец" изостава на още три от лидера "Левски", като с актив от 23 заема третото място във временното класиране. С по толкова са още "ЦСКА 1948" и "Локомотив" (Пд).