Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПЪРВА ЛИГА, XII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

17 Окт. 2025Обновена

17 октомври (петък)

"Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Вр)  3:0
(Переа 2, 17, Лами 19)

Локомотив Пловдив - Ботев Враца 3:0 /репортаж/
Date: 17-10-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC Lokomotiv Plovdiv vs. Botev Vratsa, 10/17/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC Lokomotiv Plovdiv, TeamB: Botev Vratsa, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Para
vbox7.com

 

18 октомври (събота)

"Ботев" (Пд) - "Славия"  15:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Лудогорец" - "Спартак 1918" (Вн)  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

19 октомври (неделя)

"Добруджа" - ЦСКА  15:00 ч.
(по Диема спорт)

 

"Черно море" - "Левски"  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

"Локомотив 1929" (Сф) - "ЦСКА 1948"  20:00 ч.
(по Диема спорт)

 

20 октомври (понеделник)

"Арда" - "Септември" (Сф)  17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

"Берое" - "Монтана"  20:00 ч.
(по Диема спорт)

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
11
8
2
1
19:6
26
 2. "ЦСКА 1948"
11
7
2
2
19:10
23
 3. "Локо" (Пд)
12
6
5
1
15:11
23
 4. "Лудогорец"
10
6
4
0
17:3
22
 5. "Черно море"
11
6
4
1
18:7
22
 6. "Ботев" (Вр)
12
3
5
4
10:12
14
 7. "Берое"
10
3
4
3
11:14
13
 8. "Спартак 1918" (Вн)
11
2
6
3
12:12
12
 9. "Локо 1929" (Сф)
11
2
6
3
10:10
12
10. "Арда"
11
3
3
5
11:12
12
11. "Монтана"
11
3
2
6
8:19
11
12.  ЦСКА
11
1
7
3
9:10
10
13. "Славия"
11
2
4
5
12:17
10
14. "Ботев" (Пд)
11
3
1
7
11:18
10
15. "Септември"
11
2
2
7
12:24
8
16. "Добруджа"
11
2
1
8
8:17
7
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

7 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

5 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Армстронг Око-Флекс и Николай Минков ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Хуан Переа ("Локомотив", Пд);

2 гола: Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов и Борислав Рупанов ("Левски"), Оливие Вердон, Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Емил Стоев, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Радослав Цонев, Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Лукас Риан, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига, статистика

Още новини по темата

Трансферите в Първа лига - сезон 2025/26
10 Окт. 2025

Клуб от Първа лига може да остане без лиценз този месец
08 Окт. 2025

Най-скъпият играч в първенството ни струва €4.5 млн.
08 Окт. 2025

ЦСКА ще плати лъвския дял от глобите от кръга
07 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
05 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)
30 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, X КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
29 Септ. 2025

Хитът в Първа лига се оказа с най-малко чужденци
24 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, IX КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
22 Септ. 2025

Шеф на ЦСКА поиска оставката на треньора
18 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)
18 Септ. 2025

"Лудогорец" и ЦСКА похарчиха €12 млн. за трансфери
17 Септ. 2025

ПЪРВА ЛИГА, VIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
15 Септ. 2025

Викове "Оставка!" съпътстваха измъчената първа победа на ЦСКА
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар