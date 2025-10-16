ПЪРВА ЛИГА, XII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

17 октомври (петък)

"Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Вр) 3:0

(Переа 2, 17, Лами 19)

18 октомври (събота)

"Ботев" (Пд) - "Славия" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Лудогорец" - "Спартак 1918" (Вн) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

19 октомври (неделя)

"Добруджа" - ЦСКА 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Черно море" - "Левски" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

"Локомотив 1929" (Сф) - "ЦСКА 1948" 20:00 ч.

(по Диема спорт)

20 октомври (понеделник)

"Арда" - "Септември" (Сф) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

"Берое" - "Монтана" 20:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 11 8 2 1 19:6 26 2. "ЦСКА 1948" 11 7 2 2 19:10 23 3. "Локо" (Пд) 12 6 5 1 15:11 23 4. "Лудогорец" 10 6 4 0 17:3 22 5. "Черно море" 11 6 4 1 18:7 22 6. "Ботев" (Вр) 12 3 5 4 10:12 14 7. "Берое" 10 3 4 3 11:14 13 8. "Спартак 1918" (Вн) 11 2 6 3 12:12 12 9. "Локо 1929" (Сф) 11 2 6 3 10:10 12 10. "Арда" 11 3 3 5 11:12 12 11. "Монтана" 11 3 2 6 8:19 11 12. ЦСКА 11 1 7 3 9:10 10 13. "Славия" 11 2 4 5 12:17 10 14. "Ботев" (Пд) 11 3 1 7 11:18 10 15. "Септември" 11 2 2 7 12:24 8 16. "Добруджа" 11 2 1 8 8:17 7 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

7 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

5 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Армстронг Око-Флекс и Николай Минков ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Хуан Переа ("Локомотив", Пд);

2 гола: Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов и Борислав Рупанов ("Левски"), Оливие Вердон, Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Емил Стоев, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Бърнард Текпетей, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Радослав Цонев, Даниел Генов, Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Лукас Риан, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Георг Стояновски, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).