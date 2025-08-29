Защитата на Благомир Коцев внесе искане за освобождаването му от ареста

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му ареста, където той стои вече втори месец. Адвокат Ина Лулчева съобщи в петък, че заседанието на Софийския градски съд трябва да бъде насрочено през следващата седмица. Тя направи това във видео, разпространено от "Продължаваме промяната" във Фейсбук, под рубриката “Освободете политическите затворници сега!".

“Надявам се, че съдът ще се увери, че десет месеца след началото на делото няма никакви основания г-н Коцев да бъде в ареста. Защитата твърдеше, че нямаше основание за това и преди два месеца, но сега това е още по-ясно“, казва Ина Лулчева.

Тя изрази надежда, че кметът на Варна няма да бъде държан под стража, докато бъде сменено ръководството на общината.

В същото време стана ясно, че и финансовият заместник-кмет на Варна Христо Рафаилов е освободен от поста си. Затова съобщиха от пресслужбата на Общината в крайморския град. Не се уточнява какви са мотивите за уволнението му. Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на Рафаилов е от днес – 29 август. Задълженията му ще бъдат разпределени между ръководителите на дирекциите, които до този момент са били на негово подчинение.

Това е вторият заместник-кмет на Варна, който вече не е на поста си. В началото на месец май оставка подаде Диан Иванов по "лични и здравословни" мотиви. На 8 юли бе задържан кметът Благомир Коцев. На следващия ден от Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна, припомня БТА. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Междувременно стана известно, че Благомир Коцев е определил за изпълняващ функциите кмет своя заместник Павел Попов, а заповедта му бе обжалвана от председателя на Общинския съвет, но потвърдена от Върховния административен съд. Според тази заповед Попов е определен да изпълнява функциите на кмет до 31 август.

Като заместник на кмета Рафаилов беше потенциален вариант за и.д. кмет. Ако заповедта за назначаване на Павел Попов не бъде подновена, Общинският съвет може да посочи някой от останалите заместници за изпълняващ поста.

Въпреки многобройните протести Благомир Коцев остава в ареста.