Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за освобождаването му от ареста

Уволнен е и финансовият зам.-кмет на морската столица

Днес, 20:14
Варненският кмет Благомир Коцев на път за съдебната зала в столичната Съдебна палата
БГНЕС
Варненският кмет Благомир Коцев на път за съдебната зала в столичната Съдебна палата

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му ареста, където той стои вече втори месец.  Адвокат Ина Лулчева съобщи в петък, че заседанието на Софийския градски съд трябва да бъде насрочено през следващата седмица. Тя направи това във видео, разпространено от "Продължаваме промяната" във Фейсбук, под рубриката “Освободете политическите затворници сега!".

“Надявам се, че съдът ще се увери, че десет месеца след началото на делото няма никакви основания г-н Коцев да бъде в ареста. Защитата твърдеше, че нямаше основание за това и преди два месеца, но сега това е още по-ясно“, казва Ина Лулчева.

Тя изрази надежда, че кметът на Варна няма да бъде държан под стража, докато бъде сменено ръководството на общината.

 

В същото време стана ясно, че и финансовият заместник-кмет на Варна Христо Рафаилов е освободен от поста си. Затова съобщиха от пресслужбата на Общината в крайморския град. Не се уточнява какви са мотивите за уволнението му. Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на Рафаилов е от днес – 29 август. Задълженията му ще бъдат разпределени между ръководителите на дирекциите, които до този момент са били на негово подчинение.

Това е вторият заместник-кмет на Варна, който вече не е на поста си. В началото на месец май оставка подаде Диан Иванов по "лични и здравословни" мотиви. На 8 юли бе задържан кметът Благомир Коцев. На следващия ден от Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна, припомня БТА. На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Междувременно стана известно, че Благомир Коцев е определил за изпълняващ функциите кмет своя заместник Павел Попов, а заповедта му бе обжалвана от председателя на Общинския съвет, но потвърдена от Върховния административен съд. Според тази заповед Попов е определен да изпълнява функциите на кмет до 31 август. 

Като заместник на кмета Рафаилов беше потенциален вариант за и.д. кмет. Ако заповедта за назначаване на Павел Попов не бъде подновена, Общинският съвет може да посочи някой от останалите заместници за изпълняващ поста.

Въпреки многобройните протести Благомир Коцев остава в ареста. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Варна, община Варна, Благомир Коцев, Павел Попов

Още новини по темата

Фирмите от варненската драма изгубиха поръчка за милиони
26 Авг. 2025

Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка
25 Авг. 2025

Варненче оцеля след зловещ токов удар на детска площадка
22 Авг. 2025

Варненският протест мъждука с "При Пламенка" и "Белезници"
15 Авг. 2025

Във Варненския залив - изящество от платна (СНИМКИ)
15 Авг. 2025

Община Варна спря строеж на баровски комплекс на Галата
15 Авг. 2025

Варненски студенти създадоха приложение за сигнали от морето и крайбрежието
11 Авг. 2025

ВАС остави Павел Попов да е и.д. кмет на Варна
29 Юли 2025

Сметките на община Варна са запорирани
28 Юли 2025

Чудовищен обем боклуци бяха изнесени от Варненското езеро
26 Юли 2025

Временният варненски кмет гони довереник на Коцев и Портних
25 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

Продължават протестите в защита на варненския кмет
23 Юли 2025

Фирмите от варненската драма участват точно сега в нова поръчка
18 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар