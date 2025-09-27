Депутат от ГЕРБ: Кметът на Варна сам си е виновен, че съдът не го пусна

Арестът ограничава и свободата на словото. До този извод стига депутатът от ГЕРБ и варненски адвокат Бранимир Балачев в интервю за БНР, в което коментира делото срещу кмета на града Благомир Коцев и отказа на съда да го пусне от ареста, където той е вече трети месец.

"Коцев, той и защитита му, допринесоха за впечатлението, че ако е на свобода, би допринесъл за саботиране на делото", отсече Балачев и се мотивира - няколко пъти зам.-кметът Павел Попов казал как от ареста Коцев му дал разпореждане. "Мярката цели да предотврати такова вмешателство. Нека те да се сърдят на себе си. Върхът на айсберга е даване на интервюта. Учудвам се как прокуратурата си позволява той да дава такива интервюта, да разписва пълномощни. Това са недопустими неща", възмутен е Балачев, който, макар и юрист, явно забравя, че задържането под стража ограничава физическата свобода, но не и свободата на словото, нито влияе на кметските правомощия. Ако държавното обвинение иска, то може да претендира съдът временно да отстрани от поста Коцев. Колкото до интервюто, което толкова е подразнило Балачев, става дума за изявление на Коцев пред "Политико".

Също така Балачев говори, че мярката за неотклонение е задължителна по закон, което не е вярно.

"За мен, това което чета в определението на различни състави, е, че е извършил длъжностни престъпления", сочи още депутатът-юрист. Четирите съдебни състава, които се произнасяха дотук по делото "Коцев" обаче няма как да са постановили, че той е извършил престъпление, тъй като техните определения не са по съществото на делото, а само за мярката за неотклонение на кмета.

Балачев извади и фалшивата новината, че Коцев има и повдигнато обвинение по негов сигнал за злоупотреби, докато е областен управител на Варна. "Има готово дело в следствието, което сигурно ще бъде приобщено. (...) Има повдигнато обвинение на Коцев", казва Балачев пред БНР. Това обаче не е вярно, Коцев няма обвинение. "Ще го задам (въпроса) на първата среща с главния прокурор защо това дело не е приключило и защо не е внесено в съда", закани се още Балачев, без да влиза в подробности какви ас тези срещи с главния прокурор и защо очаква отчет по дела, при поможение, че непрекъснато ръководството на прокуратурата отказва да коментира конкретни преписки с аргумента, че не се бърка и това е работата на наблюдаващите прокурори.

"Аз няколко пъти съм апелирал към кмета да подаде оставка, защото виждам неговата управленска немощ, както и тази на екипа му. Ако ме беше послушал, сега щеше да е при семейството си", обясни още Балачев. Според него недоволните от ареста и делото срещу Коцев във Варна са "една група от 200-300 души, което не е нещо фатално на фона на половинмилионна Варна".

