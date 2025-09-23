Медия без
Армията предупреди за ниско прелитащи самолети над половин България

Страната ни участва с четири "Спартан" в мащабно учение

Днес, 11:45
Самолети "Спартан" са подредени в авиобаза Безмерната
БГНЕС
Самолети "Спартан" са подредени в авиобаза Безмерната

Армията предупреди за големи ниско прелитащи самолети над половин България. Това стана при началото на мащабната международна летателна тренировка European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), която  тръгна с официална церемония в авиобаза "Безмер"..

България е домакин на учението, което ще продължи до 3 октомври и в него ще вземат участие военнослужещи от военновъздушните сили на Италия, Испания, Гърция и Литва. В небето над страната ще се провеждат сложни тактически задачи, което налага и специално предупреждение към населението за очаквани ниско прелитащи военни самолети в различни райони, предава БГНЕС.

В тазгодишното издание на учението, освен традиционните участници със самолети C-27J Spartan, за първи път се включва и испански самолет Casa C-295. Това разширява обхвата на тренировката и цели да подобри оперативната съвместимост между различните платформи.

„Идеята е да се научим всички, пилоти, инженери и техници да работим заедно, да обменяме опит всички, които използваме самолет Спартан в Европа“, заяви командирът на учението и командир на авиобаза "Враждебна" полковник Лазарин Лазаров.

Той подчерта, че учението не е само летателна тренировка, а е силно насочено и към обмяната на знания сред инженерно-техническия състав. „Инженерно-техническият състав ще отработи всички елементи от подготовката на един самолет да се подготвя за различна мисия. След като се завърши примерно мисия за медицинска евакуация, ще бъде подготвен за превоз на войски, бойна техника и така нататък“, допълни полковник Лазаров.

Той отбеляза и развитието в участието на партньорските държави – Гърция тази година се включва като реален участник, а Словения, която наскоро придоби самолети „Спартан“, участва със свои наблюдатели с надеждата догодина също да се присъедини пълноценно.

Българските ВВС участват с четири самолета „Спартан“, които през годините са изпълнявали мисии в горещи точки като Афганистан, Ирак и Мали, както и хуманитарни полети за евакуация на български граждани по време на COVID кризата.

Командирът на авиобаза "Безмер" полковник Милен Димитров отправи важно предупреждение към гражданите. В рамките на учението ще се изпълняват полети на малка височина, които няма да са ограничени само до района на Ямбол.

„Територията на въздушното пространство, в което ще се провеждат задачите, обхваща районите на Чешнегирово, Черногорово. Мисля, че и в Северна България, в планината имат маршрути, така че общо взето южната част на страната, на запад и на север“, уточни полковник Димитров.

Властите уверяват, че населението не трябва да се притеснява.

„Ще има авиационна техника във въздуха. Не трябва да се притесняват хората, все пак това са учения, за които са информирани. Ще бъде нещо нормално, когато те изпълняват своите летателни задачи, населението да вижда самолети във въздуха“, заяви полк. Димитров.

По време на ESE 25 екипажите ще отработват тактически заходи за кацане, десантиране на войски и товари и авиомедицинска евакуация, като основните летища за провеждане на тези дейности ще бъдат Безмер и Чешнегирово.

Ключови думи:

Спартан, военно учение, Безмер

