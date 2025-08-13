Медия без
Закупена за милиони система срещу пожари за "Спартан" не се използва

Причината е, че няма обучени пилоти и има много ограничения, твърдят военните

Днес, 07:32
Самолет "Спартан" на българските ВВС
МС
Самолет "Спартан" на българските ВВС

През лятото на 2022 г. страната ни е закупила системи за гасене на пожари за самолетите "Спартан". Те обаче не могат да се ползват вече три години поради липса на обучени пилоти. Това съобщава в писмен отговор на депутатски въпрос военният министър Атанас Запрянов. 

Закупеното оборудване е по договор подписан още от кабинета на Сергей Станишев през 2006 г., който предвижда към самолетите "Спартан" да могат да се добавят възможности на обща стойност 7 млн. евро. През 2022 г. е решено тези пади да бъдат похарчени за гасене на пожари от въздух и е получено оборудване за 3,3 млн. евро. То обаче не се ползва, защото липсват части от него и не е приключила подготовката на пилотите.

"За близо 7 милиона лева сме си купили система за гасене на пожари, само че в нея не влизат кутиите за гасене на пожари, а те са около 1000 евро всяка. Т.е. за един полет 7 кутии са 7000 евро за 7 тона вода", каза пред БНТ Христо Гаджев, председател на парламентарната комисия по отбрана.

Военният министър пише още, че до този момент само двама пилоти са преминали обучение, но все още още не са достигнали изискванията за изпълнение на задачата "гасене от въздух".  "Трябва да сме наясно, че то не е само да закупим машините. Не по-малко важно е обучението на хората. Тази система е сметната първо за неефективна, от гледна точка на начина на гасене, и второ за прекалено скъпа за ползване. И аз си зададох въпроса защо сме я купили, след като хем е неефективна, хем скъпа", заявява още Гаджев

По информация на вътрешния министър Даниел Митов Военновъздушните ни сили разполагат и с 12 хеликоптера "Кугър", които могат да гасят пожари, но на този етап малка част от тях са технически годни. "Ако бъдат ремонтирани всички, те са снабдени с т. нар. "бамбита" и могат да участват в гасенето. Те в момента участват, но според мен трябва най-бързо да бъдат ремонтирани тези "Кугъри", така че да можем да разчитаме на тях и да бъдат обучени още екипажи. В МВР има пилоти за това. Така че планираме такова обучение заедно с МО", каза МВР-шефът.

Според Митов, едва след като наличните "Кугар"-и бъдат ремонтирани, трябва да се планира и закупуването на друга техника за гасене на пожари от въздух. 

Темата за оборуването на "Спартан"-ите предизвика реакция от "Продължаваме Промяната", която във "Фейсбук" написа, че по време на трите правителства на Бойко Борисов нито един самолет не е бил оборудван с техника за гасене на пожари от въздух.

 

