МЗ ще дава до €400 000 на собственици на гори срещу пожарите

БГНЕС Най-новият голям пожар е от вчера следобед - при сакарските села Момино и Елена. Днес борбата с огъня там продължава и бе обявено частично бедствено положение

Министерството на земеделието (МЗ) обяви, че започва да приема заявления за подпомагане на предотвратяването на щети по горите от пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Целият бюджет на помощта е €5 млн., а максимално ще се отпускат до €400 000 на собственик.

За тази безвъзмездна помощ обаче може да кандидатстват само едри собственици на гори, в това число физически лица, местни поделения на вероизповеданията, общини и държавни предприятия.

С отпуснатите средства те ще могат да извършват дейности по създаване и поддръжка на противопожарна инфраструктура - бариерни прегради, просеки, минерализирани (негорящи) ивици. Да изграждат също така водоизточници за защита от пожари, да купуват комуникационно оборудване и средства за откриване и наблюдение на горски пожари, да прокарват пътища за движение на противопожарни автомобили.

Същевременно обстановката в страната продължава да е рискова за избухване на още пожари. Пред БНР шефът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - гл. комисар Александър Джартов, заяви:

"Изключително тревожна е ситуацията. Прогнозите за следващите 7 дни са за екстремен риск в нашия регион. Трябва да бъдем изключително предпазливи с всички дейности, които осъществяваме не само в домовете си, но и сред природата, да не използваме открит огън".

Според него миналия месец пожарите в страната са били общо 3500, с 20% повече от юли 2024 г.

Джартов посочи, че в Пирин няма опасност огънят да се разрасне, а от вчера там има възможност да се подава вода наземно чрез изградена линия. В Сакар противопожарните екипи опитват да не допуснат разширяване на пожара, а на Шуменското плато огънят, пламнал след игра на деца с пиратки, е вече потушен.

За подпомагане на борбата с огнените стихии из страната пък Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е започнала да издава разрешения за ползване на радиочестотния спектър за нуждите на доброволците. Такива са получили вече 25 от общо 266 общини в страната.

КРС е изпратила и писмо до Националното сдружение на общините за съдействие, с оглед уведомяване на кметствата за необходимостта в кратък срок да подадат искане за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър.