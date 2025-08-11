Евакуираха жители на села край Сунгурларе

Жителите на сунгурларското село Скала бяха евакуирани заради отново разпалилия се пожар в общината, съобщиха от бургаската областна администрация. 40-те обитатели на с. Скала ще бъдат настанени в село Славянци, където екип на БЧК ще се погрижи за тях. Причината за разрастването на огъня е силният вятър.

Системата BG-ALERT бе задействана от областния управител на Бургас. Поради силно задимяване е затворен пътят Чубра- Славянци-Скала. Областният управител Владимир Крумов съобщи, че са увеличени полицейските екипи и те помогат на хората да напуснат къщите. На място са пожарникари, американският вертолет "Блек Хоук" от учебния полигон "Ново село", както и доброволци.

В момента е в сила и бедственото положение и в община Средец, но пожарът там е локализиран, тлеят само няколко огнища.

"Най-вероятно още през следващата година България ще разполага с летателна техника за гасене на пожари", заяви на брифинг съветникът на министъра на вътрешните работи генерал Николай Николов, който следи развоя на друг възобновилия се пожар - този в Пирин.

Повече от 160 човека продължават с усилията си за ограничаване и ликвидиране на пожара в Пирин. В момента две огнища продължават да създават проблем на тези 160 пожарникари и горски служители.

Утре екипите ще тръгнат към двете пожарни огнища в 5.00 часа сутринта, тъй като са нужни близо два часа да достигнат мястото. Ще има и летателна техника, допълни областният директор на пожарната в Благоевград комисар Валентин Василев.

"Огънят е в близост до национален парк Пирин, има риск да навлезе в него. В момента пожарът е низов. Работят колегите, за да го ограничат с просеки", посочи Николов. Три министерства разработват план за необходимостта от допълнителна летателна техника при гасене на пожари, който ще бъде внесен за одобрение от парламента, заяви генерал Николай Николов:

"Знаете, че премиерът разпореди създаването на работна група между три министерства - на вътрешните работи, на транспорта и на отбраната, която да предложи най-ефективен начин за гасене от въздуха. Дано догодина да успеем да въведем повече хеликоптери. Всъщност ние не можем да не бъдем благодарим на две неща - първо на нашите военновъздушни сили, които успяха със сериозни усилия минимум по 3 хеликоптера да поддържат за гасене на пожари, както и на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз".