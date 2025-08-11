16-годишно момче три дни носи храна и вода на пожарникарите

Три поредни дни 16-годишно момче носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, които се борят с огнената стихия край Сунгурларе. Фоторепортерът на БГНЕС Иван Янев публикува кадри във "Фейсбук", които разказват историята за добрината на младия мъж.

"Даниел - 16 години от Сунгурларе, но всъщност е от София. Сега е при баба си. Шапки долу за това момче! Три дни с колелото си осигурява вода и храна за пожарникарите и доброволците. Изглежда все едно е феникс - роден от пепелта. И утре ще е на пожара", написа фотожурналистът в социалната мрежа.

Огнената стихия не утихва вече трети ден. В неделя горският пожар отново се възпламени заради силния вятър. Единадесет екипа на пожарната останаха да следят и през нощта огъня.

Вятърът вчера няколко пъти смени посоката си и разгаряше пожара, като създаде опасност за близкото село Скала. Екипите на терен не позволиха стихията да навлезе в населеното място.

По въздух гасиха два шведски самолета и хеликоптер от базата в Ново село. Гората между селата Скала и Бероново продължава да гори. Изпепелени са над 10 000 дка.

ОПАСНА ЖЕГА

И на днешния 11 август се очакват опасно високи температури в цялата страна, предупредиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). През деня времето ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София - около 35°.

Жълт и оранжев код за високи температури е издаден за цяла България. Малко по-ниски ще бъдат температурите край морето и в София-град и област, както и в Смолянска, Кюстендилска и Пернишка област, където кодът е жълт. В останалите части на България кодът е оранжев.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 28°, на 2000 м - около 21°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.