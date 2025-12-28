Медия без
Бурният вятър нанесе щети в редица градове

Паднали дървета и обърнати контейнери затрудниха движението и спряха тока на места

28 Дек. 2025Обновена
Близо 20 сигнала бяха получени на територията на град Пловдив до 11 ч.
Сериозни поразии нанасят силните ветрове в страната.

Бурен вятър до 100 км/ч нанесе щети в Пловдив. Паднали клони затрудниха движението по ключови булеварди в града, и се наложи дежурни екипи на пожарната да разчистят пътищата. На много места има обърнати или разместени от вятъра контейнери за смет. На места в града под тепетата поривите достигат до 100 км/ч.

Почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони, съобщиха от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. От началото на дежурството до момента на територията на град Пловдив са получени близо 20 сигнала, като са констатирани и материални щети по автомобили.

Екипи на районната дирекция за пожарна безопасност - Карлово са реагирали на сигнали в град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано тази сутрин екип на районната служба в Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от регионалната дирекция в Пловдив призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки има и в област Габрово, както и в Пазарджик. Повече от 30 са сигналите само в град Панагюрище. Един от тях е за скъсан кабел на пътното платно между панагюрските села Оборище и Поибрене, а полицейски екип е обезопасил периметъра. 

В Монтана отчетоха пориви на вятъра над 70 км/ч. в 06:20 сутринта. Във Видинско най-силен е вятърът в Белоградчик - около 60-70 км/ч. Поривите са на моменти и там продължава да духа. Има обаче населени места без електричество и в трите области в Северозапада. Населени места без ток има във Враца, Козлодуй, Мизия, Бойница и Ново село.

Няколко големи дървета изкорени бурният вятър в Добринище, като едно от тях е паднало на пътя към Гоце Делчев, в района на сребърния извор. Движението там се извършва само в едната лента. В ски зоните над Банско и Добринище условията се променят динамично, а вятърът във високите части достига до 98 км/ч. Почти всички писти са затворени, с изключение на Ски път-1 и Коларски.

 

Предупреждение

"Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон", съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната. Съветите са ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците. Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността. Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, допълват от пожарната.

 

Оранжев код

Оранжев код за силен вятър в 12 области и жълт код в 18 области обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София - област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен. Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.

 

жълт код, оранжев код, силен вятър

