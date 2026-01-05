В 17 области е обявен жълт код за опасни ветрове

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен - жълт код, за силен вятър и поледици в редица области на страната за понеделник. Опасни поледици се очакват на територията на три области: Видин, Враца и Монтана.

В други 14 - Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Шумен, Търговище, София, София-област, Перник, Кюстендил и южните части от областите Велико Търново и Габрово - е в сила жълт код за силен южен вятър с пулсации 20-22 м/сек.

В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Максималните температури ще се задържат високи за периода - в интервала от 13 до 16 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, почти без валежи. Максималните температури ще са около 16 градуса, температурата на морската вода е около 10 градуса, а вълнението на морето ще достига до 4 бала.

В планините ще бъде облачно, на местата над 1800 м надморска височина дъждът ще се обръща в сняг. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, времето няма да е подходящо за туризъм. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра - около 1 градус.