Опасни валежи ще има днес в Западна България

Жителите и местните власти в Западна България трябва да бъдат бдителни днес. Ще вали, а НИМХ издаде оранжев код за опасно време. Конкретно се визират областите Видин, Монтана, София, София - град, Кюстендил, Перник.

Валежи от дъжд ще има на много места в Западна България. През деня над цялата страна ще е облачно, а валежите в Западна България по места ще станат интензивни, значителни по количество, с гръмотевици. По планините може да падне и сняг. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната.

Вятърът в страната ще е умерен, във високите части - силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.