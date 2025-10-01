5 министерства се борят с лошото време

Вътрешният министър Даниел Митов свика съвещание заради усложняващата се метеорологична обстановка в страната и предупрежденията за опасни валежи. На срещата присъстваха представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, както и на Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.

Освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила и официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложняване на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната.

На прохода Петрохан вали сняг и започва да натрупва, съобщи във Фейсбук страницата си Meteo Bulgaria. Няма техника, която да почиства прохода и е възможно той да бъде затворен временно за движение. Сняг вали още в Рила и Витоша. В пост във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев обяви, че общината е възложила опесъчаване на Витоша и следи обстановката. Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението, уточняват от кметството. Оттам предупредиха водачите да са екипирани със зимни гуми и вериги в планината.

Денят започна с ниски температури и проливни дъждове, очаква се в Западна България довечера дъждът да премине в мокър сняг. За опасност от аквапланинг на магистрала "Хемус" предупреждават от Европейски център за транспортни политики. Проливният дъжд в момента създава огромен риск за водачите. „Лоши са условията за туризъм по планините, на връх Ботев духа ураганен вятър“, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Общини в девет области са с оранжев код за проливни дъждове и силен вятър. В Западна България се очаква довечера дъждът да започне да обръща на мокър сняг. Има опасност от наводнения, а в планините - от горолом. Единствено в областите Разград, Русе, Търговище и отделни общини в областите Силистра и Велико Търново кодът е зелен.

Оранжев код за днес е издаден за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, София област, Пазарджик, Смолян, Пловдив и Кърджали. Най-големи количества дъжд се очаква да паднат в областите Пловдив, Смолян и Пазарджик. За много общини има предупреждение, че ще натрупа снежна покривка до 10 см, както и за опасност от чупене на клони и падане на дървета от натрупан сняг.

Прогнозите за екстремно време предизвикаха предупреждения от много специализирани сайтове. "Метео Болканс" съобщи, че вълнението на морето ще се усили до 5-7 бала, което означава вълни от 4-5 м. Сайтът предупреждава и за начително покачване на речните нива в обширни части от Западна и Южна България. "Визуализацията, базирана на метеорологичният модел - SPM. Показва потенциално опасни повишения, които на места могат да достигнат до 2-5 метра", пишат от сайта.

Фейсбук страницата "Витоша планина" предупреди за силен горолом на Витоша в широколистния пояс. "Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината. По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка, като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време разчистване на пътищата и пътеките", предупреждават списващите профила. "В последните години не е имало толкова силен снеговалеж в такъв етап на вегетацията в буковия пояс", отбелязват те.

"Предстоят сериозно застудяване и локални интензивни валежи, причинени от климатична аномалия. На някои места в рамките на един ден могат да паднат валежи, които са нормата за цял месец. Особено опасно е това за райони, в които сушата от последните месеци е намалила до минимум съдържанието на влага в почвата. Там са възможни наводнения", предупреди и Борислав Сандов, бивш екоминистър, а сега съпредседател на "Зелено движение". Той призова още снощи да се вземат мерки по превенция и предварителна подготовка, както и да се свика кризисен щаб.

Визуализация на предстоящите климатични събития може да видите на сайта ventusky:

"Сега" припомня:

Девет души загинаха в наводнения в Одеса

Проливни дъждове предизвикаха наводнения с жертви в Одеса. Девет души, сред които едно дете, са загинали в резултат на проливния дъжд, съобщи вчера Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област, цитирана от БТА. Две денонощия спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област, се казва в съобщението.

"Цяла нощ спасителите помагаха за евакуацията на блокирани от водата хора, изваждаха автомобили, изпомпваха вода от сгради. Общо 362 души бяха спасени, евакуирани бяха 227 превозни средства", информират от Държавната служба за извънредни ситуации.

"За 7 часа в Одеса падна дъжд, близък до нормата на валежите за почти два месеца. Никоя канализационна система не може да издържи такова натоварване. Ситуацията е сложна, но овладяна. Всички комунални служби са задействани за отстраняване на последиците от валежите", съобщи кметът на града Генадий Труханов в приложението "Телеграм".

Кметството на Одеса призовава жителите да се въздържат от пътуване из града тази сутрин без неотложна нужда, особено с кола. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според най-новото официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хил. българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Поройни дъждове превърнаха в реки улици в Сицилия и испанския остров Ибиса. Кадрите от Ибиса показват десетки блокирани автомобили:

Наводнени улици се виждат и от видеа, заснети през последните дни в различни градове на Сицилия.