От сняг до 30 градуса ще има през октомври

В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг дори на по-ниска надморска височина под 1200 метра, но през октомври ще има и дни с 25-30 градуса. Това прогнозира пред БНТ Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология. „Предстои доста динамично време и през тази седмица и в края на седмицата ще има доста сериозни есенни студове. Снежната граница от сега, ако е над 2700 метра, то в края на седмицата вече сняг ще вали под 1200 метра“, заяви Стоев.

Синоптикът уточни, че септември е бил значително по-топъл и сух от обичайното. „Доста сух септември изпращаме и доста топъл. В голяма част от страната валежите са под климатичните норми, а на места в Югоизточна България има и райони, където изобщо не е валяло“, обобщи той.

През настоящата седмица времето ще остане динамично, с валежи и рязко понижение на температурите. „В четвъртък много бързо облачността от югозапад ще се вплътни и ще започнат валежи, които до вечерта ще обхванат цялата страна. В Западна България те ще бъдат и значителни по количество. Температурите започват да се понижават, вятърът ще се ориентира от североизток, отново ще се усили и започва студено нахлуване“, посочи синоптикът.

Най-усложнена обстановка се очаква в края на седмицата. „В петък и събота през южните райони на Балканския полуостров ще премине средиземноморски циклон. Средиземноморските циклони са основният доставчик на валежи в България, така че от тази гледна точка би трябвало дори да се радваме, че се създава такава обстановка, която до някаква степен ще компенсира сушата през летните месеци“, обясни Стоев.

През втората половина на октомври ще има няколко по-топли есенни дни. „Средномесечните температури през октомври ще бъдат около климатичните норми, а месечната сума на валежите – около и над нормата. Най-високите температури през месеца ще са от 25 до 30 градуса, а най-ниските сутрешни - между минус 3 и плюс 2 градуса. През втората половина на октомври предстоят доста спокойни и топли есенни дни“, каза още метеорологът.