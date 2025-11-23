На Витоша заваля сняг

Зимата иде - точно както предупредиха синоптиците. На Витоша забръска сняг, показа Нова тв в неделя сутринта. Времето у нас рязко се променя заради преминаването на студен атмосферен фронт.

През нощта имаше валежи в Западна и Централна Северна България, като се очаква в следващите часове на места в западната половина от страната отново да завали. С понижаване на температурите в планинските райони дъждът ще преминава в сняг - както вече се случи по върховете на Витоша.

В същото време в Източна България обстановката ще се задържи пролетна - с минимални температури 10°-15° и максимални стойности до 18°-19° в югоизточните райони.