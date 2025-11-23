Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

На Витоша заваля сняг

В Западна България рязко застудява, но на изток остава "пролетно"

Днес, 09:30

Зимата иде - точно както предупредиха синоптиците. На Витоша забръска сняг, показа Нова тв в неделя сутринта. Времето у нас рязко се променя заради преминаването на студен атмосферен фронт.

През нощта имаше валежи в Западна и Централна Северна България, като се очаква в следващите часове на места в западната половина от страната отново да завали. С понижаване на температурите в планинските райони дъждът ще преминава в сняг - както вече се случи по върховете на Витоша.

В същото време в Източна България обстановката ще се задържи пролетна - с минимални температури 10°-15° и максимални стойности до 18°-19° в югоизточните райони.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

прогноза за времето

Още новини по темата

Опасни валежи ще има днес в Западна България
26 Окт. 2025

Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
15 Окт. 2025

5 министерства се борят с лошото време
02 Окт. 2025

От сняг до 30 градуса ще има през октомври
29 Септ. 2025

Отива си едно от най-горещите и сухи лета на последните 75 г.
05 Септ. 2025

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

Рядко явление изстуди морската вода до 11 градуса
11 Юли 2025

BG-ALERT предрече торнадо в Ямболско постфактум
24 Май 2025

Градушка удари Карлово, Сопот и Хисаря
23 Май 2025

Прогнозата за времето на ИИ е по-бърза, по-вярна и по-евтина
21 Май 2025

Защо прогнозата за времето все по-често е грешна?
20 Апр. 2025

Настъпва астрономическата пролет
20 Март 2025

Очаква ни по-студена зима
16 Окт. 2024

Уикендът започва с оранжев код за проливни дъждове
05 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън