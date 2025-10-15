Морски общини внезапно се притесниха за нови порои

Изненадващо притеснение от нови порои обзе южните морски общини Приморско и Царево. "Тази вечер се очакват обилни валежи – между 80 и 100 литра на кв. м в района на Южното Черноморие, включително на територията на община Приморско. Кризисният щаб на община Приморско е в пълна готовност и следи обстановката денонощно, в постоянна координация с компетентните институции", съобщи в социалните мрежи кметът Иван Гайков. Царево пък възвести, че областният управител е задействал системата BG Alert. "Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда", гласи предупреждението на общината.

Всичко това е изненадващо, тъй като официалните институционални прогнози и предупреждения ги дава НИМХ, а нищо такова не предрече поне до вечерта институтът. Няма опасни кодове за страната, а конкретно за Черноморието се казва: "Почти без валеж. Ще духа до умерен източен вятър". Всъщност, предупрежденията дойдоха от профила в социалните мрежи Meteo Bulgaria: "Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябва! Намерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие! Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!". Община Царево е препубликувала точно това предупреждение.

Малко по-късно стана ясно, че BG Alert е задействана и в района на Свети Влас - Елените, както и в другите общини на юг от Бургас. "Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласи съобщението.

Към 22 часа почна наистина да вали по Южното Черноморие. Умерено засега.

Няколко дни след трагедията в Елените имаше масови предупреждения за Източна България, този път официални. Но до тежки ситуации не се стигна.

