Наводнения заляха Крумовград и Кирково

Порои през нощта срещу сряда, на места 130 литра на квадратен метър, причиниха наводнения в Източни Родопи. Вдигнаха се нивата на реките, наводнени са сгради, свлякоха се скали, пътища са разрушени. Най-тежка е ситуацията в община Крумовград, поражения има и в Кирково. В община Момчилград няма вода. Липсват данни за бедстващи хора.

Положението в квартал "Дружба" в Крумовград днес по обед:

Река Крумовица замалко да скъса мост в самия Крумовград. "Наводнени са земеделски земи. Нямаме бедстващи хора. Има залети помпени станции в самия град и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. В населените места има наводнени пътища", коментира пред БНТ кметът Себихан Мехмед. Той добави, че участъкът до моста е почистен наскоро, иначе щяло да стане по-лошо. 8 януари е неучебен за всички заведения на територията на общината.

Вечерта дойде новината, че е обявено бедствено положение до 14 януари в град Крумовград и селищата от общината: Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Морянци, махала Зиморница на село Гривка, Лимец, махалите Ладово, Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на село Гулия, село Лъжичник.

Още от ситуацията из Кърджалийско:

"В община Кирково има паднала подпорна стена. Язовирът в село Тихомир е на метър от преливния ръб", съобщи областният управител на Кърджали Никола Чанев. Нанесени са още доста материални щети.

За утре времето е лошо, кодът е червен за цялата област Кърджали. Чанев задейства системата BG Alert. Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.