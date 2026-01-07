Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Наводнения заляха Крумовград и Кирково

Бедствено положение за цяла седмица е обявено в редица селища

07 Яну. 2026Обновена
Кадър от квартал "Дружба" в Крумовград.
FB/Меteo Bulgaria/Димитринка Иванова
Кадър от квартал "Дружба" в Крумовград.

Порои през нощта срещу сряда, на места 130 литра на квадратен метър, причиниха наводнения в Източни Родопи. Вдигнаха се нивата на реките, наводнени са сгради, свлякоха се скали, пътища са разрушени. Най-тежка е ситуацията в община Крумовград, поражения има и в Кирково. В община Момчилград няма вода. Липсват данни за бедстващи хора.

Положението в квартал "Дружба" в Крумовград днес по обед: 

Река Крумовица замалко да скъса мост в самия Крумовград. "Наводнени са земеделски земи. Нямаме бедстващи хора. Има залети помпени станции в самия град и вероятно това ще доведе до негодна питейна вода от утре. В населените места има наводнени пътища", коментира пред БНТ кметът Себихан Мехмед. Той добави, че участъкът до моста е почистен наскоро, иначе щяло да стане по-лошо. 8 януари е неучебен за всички заведения на територията на общината.

Вечерта дойде новината, че е обявено бедствено положение до 14 януари в град Крумовград и селищата от общината: Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Морянци, махала Зиморница на село Гривка, Лимец, махалите Ладово, Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на село Гулия, село Лъжичник.

Още от ситуацията из Кърджалийско:

"В община Кирково има паднала подпорна стена. Язовирът в село Тихомир е на метър от преливния ръб", съобщи областният управител на Кърджали Никола Чанев. Нанесени са още доста материални щети.

За утре времето е лошо, кодът е червен за цялата област Кърджали. Чанев задейства системата BG Alert. Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    наводение, Крумовград, река Крумовица, Източни Родопи, BG Alert, червен код

    Още новини по темата

    Морски общини внезапно се притесниха за нови порои
    15 Окт. 2025

    Хотел "Негреско" в "Елените" ще бъде съборен
    11 Окт. 2025

    Обявиха червен код за обилни валежи в 7 области днес
    08 Окт. 2025

    Източна България чака със свито сърце новите валежи
    06 Окт. 2025

    МВР тества BG-ALERT и сирените
    01 Окт. 2025

    Наш клуб се отказа от професионалния футбол
    03 Юли 2025

    Вратар на изпаднал тим изненадващо е №1 в Първа лига
    27 Май 2025

    "Крумовград" съзря картел за изпадането си във Втора лига
    25 Май 2025

    BG-ALERT предрече торнадо в Ямболско постфактум
    24 Май 2025

    БФС даде лицензи на трите проблемни клуба
    22 Май 2025

    Клуб от Първа лига затъна още с нови две наказания от ФИФА
    13 Май 2025

    Два клуба от Първа лига не получиха лиценз от БФС
    10 Май 2025

    BG-ALERT се задейства за опасност в областите Бургас и Ямбол
    09 Май 2025

    Враца не забравя стотиците жертви на скъсания бент през 1966 г.
    01 Май 2025

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?