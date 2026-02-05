В Ардино е обявено частично бедствено положение

Обявено е частично бедствено положение в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали, предаде БНТ. Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.

Червен код за значителни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология за днес за част от областите Кърджали и Смолян. В област Кърджали червеният код е в сила за Кирково и Крумовград, а в област Смолян за Златоград и Рудозем. В останалите населени места на двете области е в сила оранжев код.

В Гурково, Мъглиж и Николаево в област Стара Загора, както и в Нова Загора, Сливен и Твърдица в област Сливен също е в сила оранжев код, съобщава НИМХ.

Жълт код за интензивни валежи е обявен за областите Благоевград, Бургас, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Жълт код за ниски температури и поледици е в сила за Видин, Враца, Монтана, Плевен, част от област Перник, София и София област.

Метеорологичните кодове за интензивни валежи предупреждават за опасност при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, за затруднения в транспорта, за възможни прекъсвания на електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа, както и за потенциална възможност за наводнения.