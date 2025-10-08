Обявиха червен код за обилни валежи в 7 области днес

За 8 октомври, за днес, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви, че повишава степента на опасност за значителни валежи в червен код за областите: Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Червеният код за тези области се издава заради продължаващите значителни валежи от дъжд с количества над 65 милиметра.

Няколко района се наводниха в Русе след продължаващите над 24 часа валежи. По данни на хидрометеорологичната станция в града, за 24 часа са паднали близо 115 литра/кв.м. За сравнение средномесечната норма за количество дъжд е 57 литра/кв. м.

Един от наводнените райони в Русе е до УМБАЛ „Медика“, където заради непрестанния дъжд и непочистени шахти водата не може да се оттече. Наводнена е и част от паркинга, който обслужва болницата и съседните блокове, предаде БГНЕС. Под вода са и участъци от булевардите "България" и "Христо Ботев", както и по улица "Чипровци".

Засегнат е и районът на Свободната зона, където се съобщава за закъсали автомобили. Именно там екипи на пожарната в Русе проведоха драматична спасителна акция на кръговото кръстовище на "Свободна зона". Пожарникарите са спасили мъж, който се бил покатерил на покрива на микробус, почти изцяло потънал под вода, предаде Русе Медиа.

Ситуацията се е усложнила, след като станало ясно, че шофьорът на буса е избягал и е изоставил своя спътник. Спасеният мъж се оказал чуждестранен гражданин без документи за самоличност. На място незабавно е извикан екип на "Гранична полиция", който е поел случая за изясняване на статута му.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за днес в областите: Враца, Търговище и Добрич.

Предупредителен жълт код за значителни валежи е в сила в областите: Монтана, Варна и Шумен.

Днес ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количества в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.