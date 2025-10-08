Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Обявиха червен код за обилни валежи в 7 области днес

Няколко района в Русе са наводнени след продължилия над 24 часа порой

08 Окт. 2025Обновена

За 8 октомври, за днес, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви, че повишава степента на опасност за значителни валежи в червен код за областите: Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Червеният код за тези области се издава заради продължаващите значителни валежи от дъжд с количества над 65 милиметра.

Няколко района се наводниха в Русе след продължаващите над 24 часа валежи. По данни на хидрометеорологичната станция в града, за 24 часа са паднали близо 115 литра/кв.м. За сравнение средномесечната норма за количество дъжд е 57 литра/кв. м.

Един от наводнените райони в Русе е до УМБАЛ „Медика“, където заради непрестанния дъжд и непочистени шахти водата не може да се оттече. Наводнена е и част от паркинга, който обслужва болницата и съседните блокове, предаде БГНЕС. Под вода са и участъци от булевардите "България" и "Христо Ботев", както и по улица "Чипровци".

Засегнат е и районът на Свободната зона, където се съобщава за закъсали автомобили. Именно там екипи на пожарната в Русе проведоха драматична спасителна акция на кръговото кръстовище на "Свободна зона". Пожарникарите са спасили мъж, който се бил покатерил на покрива на микробус, почти изцяло потънал под вода, предаде Русе Медиа.

Пожарната в Русе спаси мъж, качен върху покрива на потънал във водата бус
Станете член на канала, за да получите достъп до предимства:https://www.youtube.com/channel/UC0di3soHQkgvkuyNn578NQw/joinМножество спасителни акции ангажирах...
YouTube

 Ситуацията се е усложнила, след като станало ясно, че шофьорът на буса е избягал и е изоставил своя спътник. Спасеният мъж се оказал чуждестранен гражданин без документи за самоличност. На място незабавно е извикан екип на "Гранична полиция", който е поел случая за изясняване на статута му.

Ситуацията се е усложнила, след като станало ясно, че шофьорът на буса е избягал и е изоставил своя спътник. Спасеният мъж се оказал чуждестранен гражданин без документи за самоличност. На място незабавно е извикан екип на "Гранична полиция", който е поел случая за изясняване на статута му.

Оранжев код за значителни валежи е в сила за днес в областите: Враца, Търговище и Добрич.

Предупредителен жълт код за значителни валежи е в сила в областите: Монтана, Варна и Шумен.

Днес ще остане облачно и с валежи от дъжд - на повече места, по-продължителни и значителни по количества в Северна България. Ще продължи да духа умерен вятър от запад-северозапад, в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София - около 10 градуса.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

червен код, валежи

Още новини по темата

Източна България чака със свито сърце новите валежи
06 Окт. 2025

BG-ALERT предрече торнадо в Ямболско постфактум
24 Май 2025

Дронове "правят" дъжд в Китай
07 Май 2025

Обилен дъжд в Италия и сняг в Швейцария доведоха до жертви
18 Апр. 2025

Буря в Гърция наводни и затвори пътища
01 Дек. 2024

НИМХ издаде червен код за опасни порои по Южното Черноморие
31 Авг. 2024

В 7 области е обявен жълт код за валежи

28 Авг. 2024

Жълт код за опасни валежи е обявен за цяла България в неделя
05 Авг. 2023

След жегата Пекин беше ударен от най-обилните валежи от 140 години насам

02 Авг. 2023

Екстремно горещо ще е в цяла България и днес
26 Юли 2023

През юни всеки ден е валял пороен дъжд
03 Юли 2023

Гръмотевични бури се очакват в почти цялата страна
02 Юли 2023

Кабинетът обяви готовност за евакуация в областите Враца и Монтана

17 Юни 2023

Бурният вятър отнесе ламарина от покрива на Министерски съвет
19 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар