Октомври е бил най-дъждовният от 1930 г. насам

Изминалият месец е бил най-студеният през този период за последните 4 години

Днес, 08:47
Карта на валежите за октомври 2025 г.
НИМХ
Карта на валежите за октомври 2025 г.

Октомври 2025 г. е най-дъждовният месец октомври от 1930 г. насам. Това сочи анализът на Националния институт по метеорология и хидрологияВ цялата страна месечните суми на валежите за изминалия месец са били над климатичната норма - между 108% (Малко Търново) и 549% (Образцов чифлик, обл. Русе). Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 250 мм от дъжд в с. Кости, обл. Бургас, на 3 октомври. В София месечната сума валеж е 168 мм, което е 308% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 44,5 мм от дъжд на 3 октомври.

На 2 октомври най-засегнати от падналите валежи са град Царево и ваканционно селище "Елените", където са наводнени сгради, затворени са пътища и е нарушен транспортът, има разрушени мостове. В критично засегнатите райони са извършени евакуации. В "Елените" поройното наводнение взема четири човешки жертви. В резултат на интензивни валежи на 3 октомври са регистрирани редица поройни и речни наводнения във водосборите на реките южно от н. Емине и в крайбрежните зони на Южното Черноморие, а през периода 9-10 октомври - основно в източната част от Дунавския водосборен басейн. В община Трън на 3 октомври е обявено бедствено положение. На 8 октомври продължителни и временно интензивни валежи причиняват локални наводнения и свлачища в източната и централната част на Северна България. Във Варна и Русе е наводнена градска инфраструктура. 

Октомври 2025 г. е запомнен и с по-ниските си температури от обичайното. Това е най-студеният месец октомври за последните 4 години (от 2022 г. насам включително), показва обобщената справка. Средните месечни температури са между 8 и 15 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 3 и 0 градуса. Най-високата измерена температура е 25,8 градуса на 23 октомври в Севлиево. Най-ниската минимална температура в станция в населено място e минус 3,5 градуса на 30 октомври в Самоков, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 10,1 градуса на вр. Мусала също на 30 октомври. В София най-високата измерена температура е 21,1 градуса на 23 октомври, а най-ниската – минус 1 градус на 20 октомври.

