Баща и син бяха спасени от блокиран багер в придошлата Арда

За да се спасят, мъжете са се качили върху багер, където са прекарали няколко часа.

Баща и син от Крумовград са били спасени късно снощи, след като часове наред са останали блокирани от придошлите води на Арда в района на стамболовското село Долно Черковище. Двамата са работници в кариера за инертни материали и са влезли в коритото на реката с тежка техника.

Вследствие на интензивните валежи нивото на Арда рязко се е повишило, което ги е оставило откъснати от брега. За да се спасят, мъжете са се качили върху багер, където са прекарали няколко часа, разказа "Нова телевизия".

През това време са били направени няколко неуспешни опита за извеждането им с различна техника и лодки. В крайна сметка, след координирани действия на всички ангажирани институции, включително и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), двамата са били успешно изведени от реката.

Ситуацията в Крумовградско към момента остава усложнена. Валежите продължават, макар и с по-слаба интензивност, в района има и активна гръмотевична буря. Нивото на река Крумовица е започнало да спада, но въпреки това местните власти остават в повишена готовност. За днес в града е обявен червен код за опасни валежи.

През нощта, около 3:00 ч., край село Аврен бурният вятър е съборил оранжерия. За щастие при инцидента няма пострадали хора.

Най-сериозният проблем в Крумовград е липсата на електрозахранване в кв. "Дружба". Там мазетата на жилищните блокове остават наводнени, а електрическите табла са под вода, което възпрепятства възстановяването на тока. По данни от общината през нощта водата е достигала почти до парапетите и е заливала паркингите в района, като към момента нивото ѝ е спаднало, но рискът остава.