АПИ призова шофьорите да са готови за сняг на пътя

Шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили днес и през следващите дни поради предстоящи снеговалежи, призоваха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Според прогнозата на метеоролозите в Северна България и планинските райони дъждът ще преминава в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост. Очаква се по планинските проходи и в Лудогорието да има условия за снегонавявания, а в северозападните райони - на поледици, предупреждава АПИ.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. От агенцията посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция.

Съветва се още да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, подчертават от АПИ.

ЖЪЛТ, ОРАНЖЕВ, ЧЕРВЕН КОД

С преминаването на студен атмосферен фронт, синоптичната обстановка ще се усложни, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). С понижението на температурите в голяма част от страната дъждът ще премине в сняг и главно в Северна България и планинските райони ще се образува снежна покривка.

За днешния четвъртък (8 януари) НИМХ обяви жълт код за бурен вятър в Северна и Централна България, като за област Кърджали кодът е оранжев. С особено внимание властите следят обстановката в общините Кирково и Крумовград, където е обявен червен код за проливни валежи от дъжд.

Областният управител на Кърджали издаде предупреждение за възможни наводнения, рязко повишение на нивата на реките, дерета и язовири. Гражданите са призовани да не преминават през наводнени пътища, подлези и залети мостове.

В общините Джебел и Момчилград в сила е оранжев код за очаквани количества около 60 литра на кв. метър.

Температурите ще останат почти без промяна - от -3 на северозапад, до 15 градуса в югоизточните райони. В София очакваната минимална температура ще е около -3 градуса.

ОБИЧАЙНИ ПРОБЛЕМИ В СОФИЯ

Падналата суграшица в София, която премина в сняг рано тази сутрин създаде проблеми с градския транспорт в столицата. Няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването по стръмната отсечка от ул. "Опълченска" при кръстовището с бул. "Сливница", съобщи БНР. Около 6:00 ч. превозните средства са изчаквали съдействие на авариен режим по заледения участък от пътното платно и в двете посоки.

Има вероятност от закъснения на колите на градския транспорт заради зимната обстановка в София. Заради снеговалежа част от наземните линии на градския транспорт се движат с променени маршрути - като тролейбусни линии 1, 5, автобусни линии 74, 77, 82, и 86, трамвайна линия 6, съобщи БНТ.

В София пътищата са обработени със смеси срещу заледяване, а основни улици и булеварди в града са почистени от снега, обявиха от Столична община. Към момента 109 машини са на терен. В природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата от квартал "Драгалевци" към хижа "Алеко" и от квартал "Бояна" към местността "Златните мостове".