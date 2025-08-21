Борците с бедствията ще получат дронове и лодки

Национална асоциация на доброволците В последните дни на юли над 150 доброволци се включиха в гасенето на пожарите.

14 млн. лв. ще бъдат отпуснати за оборудване и екипировка на доброволческите отряди и служителите на държавните служби за справяне с бедствията, обяви днес социалния министър Борислав Гуцанов. Инициативата беше представена в социалното министерство, тъй като парите са осигурени по проект, финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси".

По проекта ще се закупят дронове и лодки, както и облекла, които да са от полза на доброволците, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предвиждат се и обучения, включително и в чужбина.

В какво точно да бъдат разпределени средствата, ще се решава съвместно от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Националната асоциация на доброволците в България заедно с Националното сдружение на общините. Изправени сме пред огромни предизвикателства, които ще ни връхлитат с не по-малка сила и в следващите години, а това финансиране е добра възможност общините да направят сериозна крачка в подобряването на материалното обезпечаване на доброволните формирования, коментира при представянето на проекта председателят на асоциацията на доброволците Ясен Цветков.