Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

БГНЕС архив Месеци наред политици и държавници се скъсаха да обясняват колко стара била техниката срещу пожарите, докато се оказа, че е чисто нова и МВР си я крие, за да не я повреди

Ако една малка държава разполага с цели над 6000 пожарникари, с над 600 доста нови пожарни от лек, среден и тежък клас, ако в момента купува още 285 чисто нови и модерни противопожарни машини, ако разполага с десетки единици от водоноски, багери, автостълбове, автокранове, мобилни командни пунктове, ако има 17 военни хеликоптери, които спокойно може да бъдат пригодени за нула време за гасене на пожари, има и звено от подготвени 800 военни за помощ при тежки пожари, и въпреки това нейните политици и държавници не се спират да хленчат и да обясняват как трябва да се похарчат още стотици милиони левове за нова техника,

едва ли има някой, на когото да не му светне червена лампичка от въпросителни

Защото особено през последните няколко години с безотказна честота се повтарят едни и същи сцени, в които политици и държавници се правят на по-големи пожарникари от пожарникарите, постоянно се внушават и драматизират ситуации, включително и с липса на техника, яхва се вълната на мъката и сълзите на хората с изпепелени домове, едновременно се обяснява как 90 на сто от пожарите са от действия или бездействия на хора и че пожарите били зачестили от климатичните промени, настоява се веднага да се купят самолети, хеликоптери, още пожарни, правят се извънредни заседания, срещи, пишат се доклади, отчети, планове, отпускат се спешно пари, пришпорват се обществени поръчки. И всичко това се повтаря всяка следваща година.

И как на фона на тази рязко пламваща и загасваща след само дни ежегодна хиперактивност на политици, държавници, министри, началници, депутати ,

човек да не се усъмни, че всъщност май на никого не му пука за пожарите, а повече

става дума за завземане на властови позиции и за постоянни опити и предложения да се изхарчат едни стотици милиони левове.

Последните години не стихват явните и подмолни спорове между президент, военни и МВР, къде точно да има противопожарни хеликоптери. Какъв е проблемът всички институции да седнат за един час на една маса и да решат този проблем? Но не би.

И тази година не направи никакво изключение. Тръгна от МВР чрез бившия шеф на пожарната и настоящ съветник на вътрешния министър Николай Николов, който се появи по телевизията и обяви, че пожарната служба трябва да има авиационно звено и че затова трябва да се помисли сериозно. МВР започна да обяснява и как Гранична полиция има хеликоптери и не било проблем техните пилоти да минат курс и да могат да летят и с противопожарни вертолети.

Веднага се появи президентът Румен Радев, който контрира идеята на МВР, като каза, че средствата трябва да се насочат към Военновъздушните сили (ВВС), а не към вътрешното министерство. "Управляващите най-сетне трябва да вземат решение дали да се започне от нулата в МВР и тепърва там да се градят способности, което ще бъде много много по-бавно - минимум 6-7 години,

по- скъпо и по-опасно, или да се усилят и доразвият

съществуващите вече способности във Военновъздушните сили (ВВС), което е много по-бързо, максимум година-две, много по-ефективно и евтино, и много по-безопасно“, каза Радев.

Президентът обясни обаче, че за новопроизведена техника се чака, а за специализирана за гасене на пожари се чака два пъти по-дълго. Той посочи, че е добре да се закупят нови вертолети, но отбеляза, че ще имаме способностите след минимум 5-6 години.

Според него обаче може да се възстанови летателната годност на сегашните вертолети.

"Имаме 12 Кугара и 5 Ми-17, но в летателна годност за гасене на пожари са

два, максимум четири. Много по-евтино и бързо е да възстановим летателната годност на съществуващите", каза държавният глава.

Ами като може да се възстанови, защо не се възстановява? Кой трябва да го реши и да го направи? Кой е не само държавен глава, но и върховен главнокомандващ в мирно и военно време?

Появиха се и самите военни, които пък казаха, че искат да купят

3 чисто нови "Спартан"-а срещу пожари за близо половин милиард лева -

по 75 млн.евро бройката. Обясненията бяха, че тези самолети "от новата генерация предвиждат използването на противопожарен модул, който се инсталира на самолета и от порядъка на 90 минути може да бъде натоварен и да хвърли до осем тона вода, като пълненето може да се случи от всяко едно летище и става за 8 минути".

Стана ясно, че с подписано споразумение от юни 2022 г. е придобита система за пожарогасене от въздуха на наличните в българската армия самолети „Спартан“. "Системата се използва с много ограничения и на границата на експлоатационните характеристики на самолета. Предприели сме действия за обучение на екипажите, но това изисква време. Обучението протича в Италия", заявиха военните.

В същото време

военният министър Атанас Запрянов шокира в опита си да аргументира покупка на нова система

Той обясни, че новата система в новите "Спартан"-и е водоразливна, докато при старата просто са се хвърляли водни бомби от люка на "Спартан"-а, със задължително отцепване на 800 м зона на сигурност. "По стария начин можеха да се нанесат поражения на хора, сгради, животни. Водата от новата система се разлива както от шведските самолети", каза министър Запрянов.

"Ако придобием такава нова система, ще осигурим прецизно пожарогасене, като така отпадат и изискванията за минимална скорост, максимална височина от 150 м. Работим с МВР и транспортното министерство да завършим концепцията за придобиване на такава способност. В крайна сметка решение ще вземе правителството", допълни министърът.

Включи се и Димитър Стоянов, секретар по сигурност и отбрана на президента и бивш министър на отбраната. Той обяви, че министър-председателят Росен Желязков представя манипулативно данни и политизира проблема с липсата на летателна техника за гасене на пожари.

Стоянов прочете цитат от Националния

план за защита при бедствие от 2010 г., когато на власт беше правителството на Бойко Борисов с главен секретар на Министерския съвет Росен Желязков - "Опитът през последните години показва, че не е възможно пожарите да бъдат погасени с използването само на жива сила и наземна техника. Доказана беше необходимостта използване на специализирани въздухоплавателни средства за гасене на големи пожари". "И тук е въпросът - 15 години къде е държавата, след като е направена тази констатация?, попита Стоянов.

Като "изключително некомпетентно мнение" президентският секретар окачестви

изказването на министъра на отбраната Атанас Запрянов, че с отпуснатите 1 млн. лева миналата година са закупени необходимите куки и "бамби бакет" за вертолетната авиация и е инвестирано в експлоатация, ремонт и поддръжка на вертолетите.

Той направи и разкритие кой е искал да се похарчат близо милиард

"Първо да кажа, че за "бамби бакета" и отделения 1 милион - бяха отпуснати по мое настояване в Съвета по национална сигурност, който се проведе миналата година, юли месец. Тогава на масата се подхвърлиха едни 800 млн., като това предложение дойде от представител, разбира се, на "ДПС - Нищо ново", аз ще го кръстя. Като тези 800 млн. бяха предвидени да се похарчат за два самолета за противопожарни действия плюс три вертолета. Действително на този съвет беше взето решение по мое предложение да бъдат отпуснати финансови средства за закупване на "бамби бакети" и куките, които са необходими за тези системи. Всички вертолети "Кугър", които са в летателна годност, са пригодни да участват в процеси по пожарогасене. Няма необходимост от доработки, има необходимост от възстановяване на летателна годност", каза Димитър Стоянов.

Отново така и не става ясно защо не се използва в пълен обем наличната техника. Още повече, че се обяснява как примерно обществената поръчка за нови машини сигурно ще отнеме 3 години, а вероятно още толкова ще трябва те да бъдат произведени. Никакво обяснение, само вдигане на рамене.

Цялата работа прилича на миналогодишната истерия, в която се обясняваше

как противопожарната техника била стара, показваха се някакви стари машини от преди 40-50-60 години и се разправяше, че само това било налично. Внушението беше, че именно това е проблемът с пожарите.

После обаче се оказа, че гаражите са пълни с нова противопожарна техника, че пожарните автомобили са подменени с нови на 75 на сто. Че тези са над 600 и че дори и в най-усилните дни с пожари, от тях се ползват по-малко от половината.

Оспори се и истинността на твърденията, че новите пожарни не могат да се ползват за горски пожари, но пък се появиха обяснения, че те не се вадели, защото пожарните трябвало да плащат по 1000 лв. за счупено странично огледало или за одраскване.

Накрая се оказа, че техника има, но няма хора. И че изобщо не ясно откъде ще се намерят такива хора и за бъдещите още по-нови близо 300 машини. А тяхната покупка ще е съвсем скоро.

Само преди дни правителството внесе в Народното събрание специален и дългоочакван доклад. Документът е с гръмкото "в изпълнение на Решение на Народното събрание за предприемане на мерки за ликвидиране на пожарите, осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на пострадалите от пожарите лица, както и за закупуване на необходимите средства за борба с пожарите, прието на 19 юли 2024 г.".

В него надълго са описани текущите обществени поръчки, чрез които се купуват още десетки пожарни и хиляди защитни облекла за пожарникарите. Изредени са и много проекти по линия на европрограми за противопожарни дейности по различните защитени зони - Пирин, Рила, Родопи, Витоша, както и в различни резервати.

Изрично е посочено, че

България е поискала от Европейската комисия през следващата 2026 г. у нас

да се разполагат превантивно 2 самолета по линия на европейската защита. И че парите ще дойдат по европейска линия. В доклада е записано и, че за 2-та шведски самолета, които са у нас и ще изкарат цял месец и ще гасят пожари, 95 на сто от разходите ще бъдат платени от ЕК. Или иначе казано, може и с наличното и без да се хвърлят стотици милиони левове.

Новата техника и най-вече нови самолети и хеликоптери, са добре дошли винаги. Но е повече от очевидно, че те не са панацея и това се вижда и в Гърция, и в Турция, и във Франция, и в Испания, и в САЩ, и в Канада, където пожари изпепеляват всяка година стотици пъти по-големи територии от тези у нас, а пък имат и повече пожарникари, и повече вертолети, и повече самолети.

Отделно от това е повече от очевадно, че ако се започнат в момента процедурите в България за нова техника, те сигурно ще приключат след десетина години. А решения са необходими сега, този месец, следващото лято. И там трябва да се хвърлят усилия сега.

А за обществени поръчки, нова техника, политически препирни, спорове дискусии време винаги ще има. И едно е сигурно - всички покупки и харчове трябва да се гледат под лупа. Както и всички участници в тях. Защото отсега заподозрените са обичайните.