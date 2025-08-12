Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 100 умишлени палежа преброи вътрешният министър

Двама подпалвачи бяха арестувани само през последното денонощие

12 Авг. 2025Обновена
Около 50 души бяха евакуирани от сингурларското село Скала.
БГНЕС
Около 50 души бяха евакуирани от сингурларското село Скала.

"За тази седмица за пореден път имаме над 1000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно от ГДПБЗН. Причините могат да бъдат категоризирани по различен начин, но над 330 са палежите установени. Част от тях умишлени, други по невнимание. Горе-долу наполовина можем да ги разделим. Част от лицата, предизвикали умишлени палежи, са установени. При палежите поради небрежност - за тях трябва да призовем хората да бъдат много внимателни - дали ще е изхвърлен фас, подготвяне на зимнина, използване на ъглошлайф, обгаряне на кабели и т.н. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време и горещини не бива да палим огън по какъвто и да е повод", заяви днес пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Изявлението съвпадна с информации за арестувани двама подпалвачи през последното денонощие. Единият бе задържан във Велико Търново. Той запалил снощи района на старите бракувани казарми в центъра на града. "Стихията е потушена за час и половина", съобщиха от общинската администрация. Макар и с бърз резултат, борбата с огъня не е била лека - загасен е с шест пожарни коли и 24-ма огнеборци. В края на юли във Велико Търново бе задържан и мъж заради подпалването на местността между кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа. Той бе уловен на камери.

Вторият актуален случай е от плевенското село Буковлък. Задържан бе мъж, който обгарял кабели за желязо - по непредпазливост лумнал огън, заради който изгоряха над 200 декара храсти и треви.

В различни части на страната продължават да бушуват пожари. Пети ден тече кризисната ситуация в община Сингурларе. Около 50 души от село Скала бяха евакуирани вчера, изгорели са над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви. 21 пожарни са на място. Продължава гасенето и в Пирин над село Илинденци. Стотици служители и доброволци са на терен, гасят на ръка в труднодостъпния район. Именно в Пирин и община Сингурларе са най-тежките ситуации в момента, там е съсредоточена най-много техника, включително войници и авиация. Общо 159 пожара са потушени в страната през последното денонощие. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожари, подпалвач

Още новини по темата

Евакуираха жители на села край Сунгурларе
11 Авг. 2025

16-годишно момче три дни носи храна и вода на пожарникарите
11 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

МЗ ще дава до €400 000 на собственици на гори срещу пожарите
08 Авг. 2025

Заваля дъжд и магистрала "Марица" е отворена
06 Авг. 2025

Подпалвач рецидивист е арестуван за опустошителния пожар в Боаза
04 Авг. 2025

Поне 50 г. ще са нужни за възстановяване на горите в Пирин
04 Авг. 2025

Пожар затвори пътя София - Варна в района на Боаза

03 Авг. 2025

Над 100 000 декара гори са изпепелени в пожарите у нас
01 Авг. 2025

Армията иска да купи 3 самолета "Спартан" срещу пожари за над 400 млн. лева
31 Юли 2025

Евакуацията на с. Плоски е отменена
31 Юли 2025

Обвиненият за тероризъм заради пожара във Велико Търново остава в ареста
30 Юли 2025

До 7500 лв. ще получат пострадалите в пожарите
30 Юли 2025

Село Плоски бе спасено от огъня след нощна евакуация

30 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар