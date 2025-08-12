Над 100 умишлени палежа преброи вътрешният министър

"За тази седмица за пореден път имаме над 1000 пожара, които са погасявани бързо и ефективно от ГДПБЗН. Причините могат да бъдат категоризирани по различен начин, но над 330 са палежите установени. Част от тях умишлени, други по невнимание. Горе-долу наполовина можем да ги разделим. Част от лицата, предизвикали умишлени палежи, са установени. При палежите поради небрежност - за тях трябва да призовем хората да бъдат много внимателни - дали ще е изхвърлен фас, подготвяне на зимнина, използване на ъглошлайф, обгаряне на кабели и т.н. Вниманието е най-добрият пожарогасител. В топлото време и горещини не бива да палим огън по какъвто и да е повод", заяви днес пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Изявлението съвпадна с информации за арестувани двама подпалвачи през последното денонощие. Единият бе задържан във Велико Търново. Той запалил снощи района на старите бракувани казарми в центъра на града. "Стихията е потушена за час и половина", съобщиха от общинската администрация. Макар и с бърз резултат, борбата с огъня не е била лека - загасен е с шест пожарни коли и 24-ма огнеборци. В края на юли във Велико Търново бе задържан и мъж заради подпалването на местността между кварталите „Чолаковци“ и „Бузлуджа. Той бе уловен на камери.

Вторият актуален случай е от плевенското село Буковлък. Задържан бе мъж, който обгарял кабели за желязо - по непредпазливост лумнал огън, заради който изгоряха над 200 декара храсти и треви.

В различни части на страната продължават да бушуват пожари. Пети ден тече кризисната ситуация в община Сингурларе. Около 50 души от село Скала бяха евакуирани вчера, изгорели са над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви. 21 пожарни са на място. Продължава гасенето и в Пирин над село Илинденци. Стотици служители и доброволци са на терен, гасят на ръка в труднодостъпния район. Именно в Пирин и община Сингурларе са най-тежките ситуации в момента, там е съсредоточена най-много техника, включително войници и авиация. Общо 159 пожара са потушени в страната през последното денонощие.