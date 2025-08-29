Пожарът в Рила се разраства

Пожарът в Национален парк "Рила" е увеличил своята площ и се е разраснал към алпийската част на планината, съобщи БНТ.

Пожарникари, доброволци, горски и служители на парка са на терен и гасят наземно пламъците, които са на близо 1800 метра надморска височина. "За съжаление пожарът, който е изцяло на територията на НП Рила, се разраства. Гори на 1700 м надморска височина, а огънят тръгва към алпийската част. Горски служители от ДГС "Симитли" към ЮЗДП са на терен от рано сутринта", пише във Фейсбук Югозападното държавно предприятие.

Пламъците са далече от населените места в района - симитлийските села Горно и Долно Осеново.

Огънят пламна вчера следобед и обхвана близо 10 декара територия в Национален парк "Рила".

През цялата нощ около фронта на пожара са дежурили екипи, които да предотвратят възникването на нови огнища.

86-годишна жена от Бургас почина, а двама полицаи са обгазени при пожар в дом за възрастни хора в карнобатското село Огнен, съобщава БНТ. Сигналът за пожара е подаден снощи след 22.00 ч. Според първоначалната информация пожарът е тръгнал от електрическо табло в сградата.

Наложила се е евакуация на всички 45 души от дома, които са настанени в болницата в Карнобат.

Двамата полицаи са освободени след прегледа за домашно лечение. Жената е починала в линейката по време на транспортирането на възрастните хора към болницата.

Междувременно голям пожар в град Сърница нанесе сериозни щети на имоти и остави редица семейства в тежко положение, предава БНР.

Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви. Изгорели са и 7 стопански постройки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее. Няма пострадали хора, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за пожара е получен вчера, в късния следобед, на телефон 112. В гасенето са се включили 5 противопожарни екипа. На помощ са се притекли и доброволци. Огънят е бил овладян час преди полунощ. Предстои да бъде направен оглед за причините за пожара и нанесените материални щети.