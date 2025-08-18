Двама са арестувани за пожара до Стара Загора

БГНЕС Представители на осем институции бяха мобилизирани за борба с огъня край Стара Загора в неделя. Беше обявено частично бедствено положение, защото пожарът е във вилна зона, където са разпръснати над 300 населени вилни постройки. В почивния ден те бяха пълни с хора.

Двама души, предизвикали пожар в близост до Стара Загора в неделя, са задържани за срок до 24 часа. Огънят пламна минути след 15:00 ч. вчера в местността Черния мост, северозападно от областния град.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 г. при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрасналия се пожар вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите 7-и километър, Черния мост и Бобоолу.

Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора, предаде БГНЕС.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Заради пожара хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

В гасителните действия се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци и представители на други институции.

Тази сутрин пожарът е локализиран, на място има екипи на пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволци.

ОГЪН В ШИШМАНЦИ

Овладян е пожарът, възникнал рано тази сутрин на сметището край пловдивското село Шишманци. Няма силно задимяване в района, включително и на близкия участък на автомагистрала "Тракия". Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пристигна на сметището, предаде БНР.

Пожарът е възникнал около 5:30 ч., като огънят е обхванал смесени отпадъци. Веднага на място пристигнаха четири екипа на пожарната, които бързо успяват да ограничат разпространеняването на пламъците на площ около 700-800 метра, заяви началникът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов.

Рано сутринта замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" беше изпратена на място. Около 10:00 ч. в района пристигна и мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда, за да може експертите на екоинспекцията да следят в реално време какво е качеството на въздуха. В момента задимяването е значително намалено, а в района на Шишманци няма такова, заяви кметът Александър Атанасов.

Тепърва полицията ще установява причината за възникването на пожара, каза старши комисар Димов:

"Имаме съмнения за някаква намеса, защото говорим за възникване много рано сутринта, в тъмната част на денонощието. Последно около 15:00 ч. са депонирани отпадъци. Не можем да говорим за някакво самозапалване в резултат на високи температури. Ще трябва колегите от полицията да предприемат мерки и да установят каква е причината. "

СТИХИЯ В ПИРИН

Около 100 служители от пожарните служби, горските стопанства, военни и доброволци продължават и днес да гасят тлеещи дънери в огромния периметър, засегнат от огнената стихия в Пирин. В изключително трудния и скалист терен над село Плоски, с наклон над 70 градуса, снощи беше овладяно и третото огнище на възобновилия се пожар в Пирин, предаде БНР.

За да осигурят вода за гасене, пожарникарите са изградили система от маркучи и шлангове с дължина над 800 метра. Другите екипи огнеборци са гасили тлеещи огнища по периметъра и във вътрешността, където дронът на пожарната е засякъл димене. На помощ са дошли и много доброволци, тъй като площта на горския пожар е огромна - над 45 000 дка. Падналият снощи дъжд и по-ниските температури също са помогнали да не се активират нови запалвания.

Днес предиобед пожарът в Пирин е бил локализиран, но все още не е напълно потушен. Това заяви за БНР областният директор на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Валентин Василев. И днес продължава доугасяването на отделни тлеещи дънери и дървета по периметъра и във вътрешността на огромния пожар, който избухна преди 25 дни.