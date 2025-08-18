Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Двама са арестувани за пожара до Стара Загора

Овладян е огънят6 на сметището край село Шишманци

18 Авг. 2025Обновена
Представители на осем институции бяха мобилизирани за борба с огъня край Стара Загора в неделя. Беше обявено частично бедствено положение, защото пожарът е във вилна зона, където са разпръснати над 300 населени вилни постройки. В почивния ден те бяха пълни с хора.
БГНЕС
Представители на осем институции бяха мобилизирани за борба с огъня край Стара Загора в неделя. Беше обявено частично бедствено положение, защото пожарът е във вилна зона, където са разпръснати над 300 населени вилни постройки. В почивния ден те бяха пълни с хора.

Двама души, предизвикали пожар в близост до Стара Загора в неделя, са задържани за срок до 24 часа. Огънят пламна минути след 15:00 ч. вчера в местността Черния мост, северозападно от областния град.

След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 г. при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в местност в землището на село Малка Верея. Поради разрасналия се пожар вследствие на силния вятър са изгорели къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите 7-и километър, Черния мост и Бобоолу.

Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на  установяване. Няма пострадали хора, предаде БГНЕС.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

Заради пожара хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на Стара Загора за евентуални други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от министерството на отбраната с хеликоптери и модула за наземно гасене.

В гасителните действия се включиха полицейски служители, служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци и представители на други институции.

Тази сутрин пожарът е локализиран, на място има екипи на пожарната, които гасят локални огнища в периметъра. На място помагат и доброволци.

 

ОГЪН В ШИШМАНЦИ

Овладян е пожарът, възникнал рано тази сутрин на сметището край пловдивското село Шишманци. Няма силно задимяване в района, включително и на близкия участък на автомагистрала "Тракия". Мобилна станция за измерване на качеството на въздуха пристигна на сметището, предаде БНР.

Пожарът е възникнал около 5:30 ч., като огънят е обхванал смесени отпадъци. Веднага на място пристигнаха четири екипа на пожарната, които бързо успяват да ограничат разпространеняването на пламъците на площ около 700-800 метра, заяви началникът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов.

Рано сутринта замерваща станция на сектор "Специализирани оперативни дейности" беше изпратена на място. Около 10:00 ч. в района пристигна и мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда, за да може експертите на екоинспекцията да следят в реално време какво е качеството на въздуха. В момента задимяването е значително намалено, а в района на Шишманци няма такова, заяви кметът Александър Атанасов.

Тепърва полицията ще установява причината за възникването на пожара, каза старши комисар Димов:

"Имаме съмнения за някаква намеса, защото говорим за възникване много рано сутринта, в тъмната част на денонощието. Последно около 15:00 ч. са депонирани отпадъци. Не можем да говорим за някакво самозапалване в резултат на високи температури. Ще трябва колегите от полицията да предприемат мерки и да установят каква е причината. "

 

СТИХИЯ В ПИРИН

Около 100 служители от пожарните служби, горските стопанства, военни и доброволци продължават и днес да гасят тлеещи дънери в огромния периметър, засегнат от огнената стихия в Пирин. В изключително трудния и скалист терен над село Плоски, с наклон над 70 градуса, снощи беше овладяно и третото огнище на възобновилия се пожар в Пирин, предаде БНР. 

За да осигурят вода за гасене, пожарникарите са изградили система от маркучи и шлангове с дължина над 800 метра. Другите екипи огнеборци са гасили тлеещи огнища по периметъра и във вътрешността, където дронът на пожарната е засякъл димене. На помощ са дошли и много доброволци, тъй като площта на горския пожар е огромна - над 45 000 дка. Падналият снощи дъжд и по-ниските температури също са помогнали да не се активират нови запалвания.

Днес предиобед пожарът в Пирин е бил локализиран, но все още не е напълно потушен. Това заяви за БНР областният директор на служба "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Валентин Василев. И днес продължава доугасяването на отделни тлеещи дънери и дървета по периметъра и във вътрешността на огромния пожар, който избухна преди 25 дни.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожари, арестувани

Още новини по темата

Кмет нареди евакуация на Българово заради пожар
16 Авг. 2025

България е в Топ 5 по щети от горски пожари в ЕС
14 Авг. 2025

Закупена за милиони система срещу пожари за "Спартан" не се използва
13 Авг. 2025

Над 100 умишлени палежа преброи вътрешният министър
12 Авг. 2025

Евакуираха жители на села край Сунгурларе
11 Авг. 2025

16-годишно момче три дни носи храна и вода на пожарникарите
11 Авг. 2025

Битката не е срещу пожарите, а за власт и един милиард

09 Авг. 2025

МЗ ще дава до €400 000 на собственици на гори срещу пожарите
08 Авг. 2025

Заваля дъжд и магистрала "Марица" е отворена
06 Авг. 2025

Подпалвач рецидивист е арестуван за опустошителния пожар в Боаза
04 Авг. 2025

Поне 50 г. ще са нужни за възстановяване на горите в Пирин
04 Авг. 2025

Пожар затвори пътя София - Варна в района на Боаза

03 Авг. 2025

Над 100 000 декара гори са изпепелени в пожарите у нас
01 Авг. 2025

Армията иска да купи 3 самолета "Спартан" срещу пожари за над 400 млн. лева
31 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар