Започва изграждане на много голяма натовска база край Кабиле

Стартира изграждането на натовска база край Кабиле и Безмер, която ще бъде дом на разположената в момента у нас многонационалната бойна група на Алианса, но ще има капацитета да поеме бригада и дори цяла дивизия.

Това се подразбира от решение на правителството, с което е одобрен проект на споразумение с Италия относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", посочват от Министерски съвет.

Точно преди месец в България беше най-висшият военен в НАТО - председателят на Военния комитет адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той разкри, че разположената в момента тук многонационална бойна група може да бъде надградена и усилена до ниво бригада, което би означавало в пъти увеличение на сегашния състав и техника. Драгоне беше на посещение по покана на началника на отбраната адм. Емил Ефтимов и по време на визитата на учебен полигон „Ново село“ му беше представена бойната група.

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда за България формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави. Тогавашния премиер Николай Денков обяви, че така ще се увеличат 4 пъти войниците на Алианса. Според одобрените регионални планове на защита от Русия, каквито се направиха за първи път от Студената война насам, настоящата батальонна бойна група на НАТО в България трябва да стане бригада.

По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - около 5000, или 4 пъти по-многочислена. На практика в бригадата има няколко батальона.

В момента в България има една батальонна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие - над 700 военни с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

Пак тогава за първи път бе обявено, че България предлага на НАТО създаването на многонационален дивизионен щаб, който да бъде разположен в района на Кабиле и Безмер. Това се разбра тогава от гостуване в БНТ на адм. Емил Ефтимов, който беше част от българската делегация на срещата на ърха на Алианса във Вилнюс. Това на практика ще означава, че при заплаха срещу НАТО или конкретно срещу България, ще се задейства не само многонационалната бойна група, за която вече е решено, че става бригада, но и цяла дивизия, включваща поне три бригади.

Идеята е да се създаде такъв щаб, по подобие на съществуващия вече в Румъния, който упралява дивизията "Югоизток". Той ще ръководи две български бригади плюс многонационалната бойна група, както и, при необходимост, още сили и средства. По думите на Ефтимов това са бригади, които съставляват една дивизия. Предложението е щаба да се ръководи от български офицер.

"Ще има толкова военнослужещи, колкото са достатъчни да се даде бърз и адекватен отговор. В момента основата на сухопътния компонент в България са двете български бригади, многонационалната бойна група. Ще бъдем готови да приемем още натовски сили и средства. И този многонационален дивизионен щаб да може да поеме командването им", допълни тогава Ефтимов.

За целта обаче, страната ни трябва да подготви необходимата инфраструктура. "Ще бъде усъвършенстван войсковият район в Кабиле и Ямболско, там предвиждаме да бъде изградена съответната инфраструктура. Авиобаза Безмер, за да може да бъде разположен авиационен компонент. За да може да се направи композицията, системата за командване и контрол. Нашият принос е създаването на многонационален дивизионен щаб на българска територия", обяви началникът на отбраната.

През февруари 2024 г., когато упорито се заговори, че базата на НАТО ще именнио в района на Кабиле, кметът на Ямбол Валентин Ревански обяви ще инициира местен референдум.

„Проблемът е, че казарменият район на Кабиле е в близост до урбанизираната територия на Ямбол. В случая за нас е важно спокойствието на гражданите“, каза Ревански, цитиран по онова време от пресцентъра си.

Кметът заявява категорично, че той и екипът му ще спазят обещанията пред гражданите да се направи допитване или местен референдум, както го правят по всички по-важни въпроси. „По време на срещите си с граждани, основните им искания към нас бяха да се чуе мнението на жителите на Ямбол относно мигрантски центрове и бази на НАТО. Аз и екипът ми сме хора, които изпълняваме ангажиментите, които поемаме!“, твърдеше Ревански. И до момента не е известно да е имало референдум.

Тогава, пред ръководството на общината, Емил Ефтимов каза, че Министерството на отбраната предвижда разширяването на казармен район „Кабиле“ за ниво бригада от 2000 военни, но тя ще остане изцяло българска, а не българо-американска съвместна база, каквато е, например, тази на Ново село,

Началникът на отбраната обяви пред кметската управа, че войсковият район в Кабиле е избран заради близостта му до летище, пристанище и полигон „Ново село“, както и заради съществуващата железопътна и пътна инфраструктура. Той бе категоричен, че, освен повече сигурност и надеждна отбрана, съюзните формирования у нас ще донесат и икономически ползи за страната и за конкретния район, като биха подпомогнали местния бизнес в различни области – строителство и поддръжка, осигуряване на комунално-битови услуги, снабдяване със стоки и др.

Ефтимов обяви, че в базата на „Кабиле“ не са правени инвестиции от 30-40 години. Сега се предвижда да бъдат основно ремонтирани сградите, да се изградят нови трафопостове, канализация и др., като средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет и от този на НАТО. Процедурите за това вече са стартирани от страна на МО. Предвижда се и изграждане на временен лагер по искане на ръководството бойната група на НАТО.

Община и армия са постигнали договорка да се проведе разяснителна кампания сред населението от страна на МО, за да може гражданите да вземат информирано решение по въпроса за държавното решение за разширяване на казармения район. И до момента не е ясно каква точно разяснителна кампания е проведена.

Междувременно стана ясно, че МО е в процес на координация с Агенцията на НАТО по поддръжка и придобиване (NSPA) и предстои да бъде сключен договор с нея за осъществяване на проекта. „Това е български казармен район, който ще остане такъв. Идеята е да се построи инфраструктура, която може да посрещне и да настани бойната група на НАТО, включително, ако се наложи, да бъде разгърната до бригада“, твърди военният министър Атанас Запрянов.

Адмирал Емил Ефтимов пък допълни, че необходимите средства за реализацията на този проект са разчетени. „Работим усилено за това голяма част от този инвестиционен проект да бъде покрит от общите фондове на НАТО и имаме пълното разбиране от нашите съюзници“, заяви той. Смята се, че само първоначалната инвестиция ще е над 100 млн.евро.