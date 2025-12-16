В България пристигнаха последните два от първите 8 F-16

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70 в Република България днес, 16 декември. Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в Граф Игнатиево.

Двата бойни самолета – едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС.

Самолетите бяха посрещнати и от зам.-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“.

Производството на първата партида F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило, съобщиха в същото време от Lockheed Martin.

Изтребителите са произведени в завода в Грийнвил, Южна Каролина, и са преминали окончателната проверка DD250 по програмата за чуждестранни военни продажби на правителството на САЩ, допълват от компанията.

Ескадрилата F-6 Block 70 предоставя на България и Словакия възможността да осигуряват националната си противовъздушна отбрана, както и да подпомагат мисии по въздушно патрулиране на НАТО с модерен, напълно съвместим с НАТО изтребител. Изтребителите се свързват директно със системите на алианса и изпълняват същите мисии, които вече се осъществяват от операторите на F-16 в цяла Европа, пише в съобщението.

Доставките са ключови за двете държави в техните планове за модернизация на отбраната, както и в съгласуването на техните Военновъздушни сили (ВВС) с обучението, стандартите и оперативните практики, използвани от 29 съюзнически държави, и увеличава броя на взаимно съвместимите изтребители, които могат да участват в мисии на НАТО, допълват от Lockheed Martin.

От фирмата посочват, че F-16 Block 70 е оборудван с радара APG-83 AESA, който има 95% софтуерна и 70% хардуерна съвместимост с радара на F-35. Изтребителят също така разполага с конформни резервоари за гориво, модерна цифрова пилотска кабина, експлоатационен живот от 12 000 часа и животоспасяваща система за автоматично избягване на сблъсък с терена (Auto GCAS).

Тези системи поддържат пълния набор от мисии по въздушно патрулиране, противовъздушна отбрана и съвместими учения, изпълнявани от операторите на F-16 в цяла Европа. С повече от 700 F-16 в Европа и вече изградена глобална мрежа за поддръжка, България и Словакия получават достъп до утвърдени обучителни програми, доказана логистична подкрепа и широка общност от оператори, която помага да се осигури висока наличност и ефективна дългосрочна поддръжка, пишат още от компанията.

Защитата на източната граница на Европа трябва да бъде „неотложен“ приоритет поради руската заплаха, заявиха по същото време лидерите на осем държави от Северна и Източна Европа по време на срещата на върха в Хелзинки.

„Русия остава заплаха днес, утре и в обозримо бъдеще за цяла Европа“, каза финландският премиер Петтери Орпо след първата среща на върха за източния фланг, на която се събраха лидерите на България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция.

„Агресивната война на Русия срещу Украйна и нейните последици представляват дълбока и трайна заплаха за европейската сигурност и стабилност“, се посочва в окончателната декларация, подписана от лидерите и цитирана от АФП и БГНЕС. „Ситуацията налага незабавно да се даде приоритет на източния фланг на ЕС чрез координиран и многостранен оперативен подход“, се посочва в декларацията. Това включва „сухопътни бойни способности, защита от дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на границите и критичната инфраструктура, военна мобилност и контрамобилност“, подчертаха те.

Източният фланг на Европа е обща отговорност и „трябва да бъде защитен с неотложност, лидерство и решителност“. Усилията трябва да бъдат координирани с НАТО, добавиха те.

„ЕС може да играе важна роля в подкрепата на индивидуалните усилия на държавите членки за укрепване на отбранителните им способности чрез определяне на финансирането, опростяване на регулациите и укрепване на военната мобилност“, заяви шведският министър-председател Улф Кристершон. „ЕС и НАТО очевидно имат различни важни, но много допълващи се роли по отношение на източния фланг“, добави той.

Декларацията от днес идва в момент, в който Украйна, подкрепена от европейските страни, се опитва да постигне компромис със Съединените щати по предложение за прекратяване на войната, чиято първоначална версия беше счетена за благоприятна за Москва.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Интересно е да се отбележи, че до момента за Източен фланг на Алианса се смятаха страните от т.нар. "Букурещка деветка" (Б9). Това е група от девет държави на източния фланг на НАТО, създадена за укрепване на източното крило пред руската агресия, включваща България, Полша, Румъния, Балтийските страни - Литва, Латвия и Естония, плюс Чехия, Словакия и Унгария. Последната среща на деветката беше този юни във Вилнюс.

Прави впечатление сега, че от срещата в Хелзинки, която прилича на нов формат на Източния фланг, липсваха Словакия, Унгария и Чехия.