Нов формат на Източен фланг на НАТО се събира в Хелзинки

На срещата няма да са Унгария, Словаки и Чехия, а ще бъдат Финландия и Швеция

Днес, 21:03
Източният фланг на НАТО е най-близо до Русия
Следващата седмица група страни от ЕС, които са най-близо до Русия, ще започнат да работят по конкретни мерки за укрепване на отбраната си, обяви финландският премиер Петери Орпо, съобщава Bloomberg.

Срещата на върха за Източния фланг ще се проведе в Хелзинки във вторник, 16 декември. Ще участват лидерите на Финландия, Швеция, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България. 

„Русия представлява заплаха днес, утре и в дългосрочен план. Най-голям натиск се оказва върху източните покрайнини на Европа“, отбеляза финландският премиер.

Според Орпо, целта на срещата на върха е да се координира сътрудничеството за укрепване на отбраната и да се разработи обща позиция в рамките на ЕС.

Интересно е да се отбележи, че до момента за Източен фланг на Алианса се смятаха страните от т.нар. "Букурещката деветка" (Б9). Това е група от девет държави на източния фланг на НАТО, създадена за укрепване на източното крило пред руската агресия, включваща България, Полша, Румъния, Балтийските страни - Литва, Латвия и Естония, плюс Чехия, Словакия и Унгария. Последната среща на деветката беше този юни във Вилнюс.

Прави впечатление сега, че от срещата в Хелзинки липсват Словакия, Унгария и Чехия. Вероятното обяснението ще бъде, че държавите, което се срещат, са най-близо до Русия.

