Огромна военна база поставя България на световната карта

В България сме свикнали и най-дребните неща да ги отбелязваме с безброй рязане на лентички и отваряне на шампанско. Затова е странно, че началото на изграждането на една от големите и ключовите натовски военни бази премина сухо и лаконично. Министърът на отбраната Атанас Запрянов и италианският му колега Гуидо Крозето подписаха споразумение за съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“. И толкова. Вероятно заради деликатността около разполагането на войски в близост на населени места и за да се избегнат писъците на партии и политици, чието основно занимание е да раздухват страховете на хората по всякакви въпроси.

Това обаче не намалява значението на базата "Кабиле", която ще е натовска - там ще се разполага многонационалната бойна група на НАТО, която ще расте до бригада и ще има готовност за разгръщане дори до дивизия. Там ще се провеждат натовски учения и базата

ще е основа, ако се наложи бърза реакция на НАТО.

И заради мястото, и заради инфраструктурата, и заради възможностите по въздух, суша и вода, в един момент базата може да се окаже по-ключова дори от германската "Рамщайн", полските бази в Редзиково (част от ракетния щит на НАТО) и Ясионка (логистичния хъб в близост до Жешов, през който минава голяма част от оръжейната помощ за Украйна), румънската "Михаил Когълничану", италианската военновъздушна "Авиано", турската "Инджирлик".

Районът около Кабиле е много удобен за военна база. Там от години има разположени войски и няма нужда базата да се изгражда от нулата. Наблизо - в Безмер, има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 „Галакси“, С-17 „Глоубмастер“, както и за по-малките С-130 „Херкулес“. Изградена бе и съвременна светлинна система. Към момента летището е на 22-ра авиационна база и там са разположени българските изтребители бомбардировачи Су-25. Този самолет е щурмовик и е предназначен за близка въздушна поддръжка на сухопътните войски над бойното поле. Той може да е въоръжен с ракети, снаряди и с т.нар. свободнопадащи авиобомби. България имаше 14 подобни самолети. От тях осем бяха модернизирани през 2020-2021 в Беларус.

Друго предимство на базата "Кабиле-Безмер" е нейната близост до полигона в Ново село, който пък бе модернизиран от Пентагона с близо 61 млн. долара. Само за една година на т.нар. съвместно съоръжение бяха планирани 78 общи учения на български и американски военни.

В близост до бъдещата военна база има и голямо гражданско летище - в Сарафово, има изградена и добра жп инфраструктура, има сравнително бърз излаз на море. На практика това означава, че

има много добра военна мобилност по въздух, суша и море.

Регионът е възлов и по отношение на Украйна, близо е до Черно море и Русия, до постоянните драми в Близкия изток и до Иран. Удобен е и дори само като място за излитане на самолети и особено на самолетни цистерни за операции на хиляди километри.

Обстоятелството, че бяха вложени десетки милиони долари и евро за модернизирането на Ново село и на Безмер, показва, че изграждането на голяма военна база в района е била отдавна планирано.

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави, която да е базирана у нас. Тогавашния премиер Николай Денков обяви, че ще се увеличат 4 пъти войниците на Алианса. Според одобрените регионални планове на защита от Русия, каквито се направиха за първи път от Студената война насам,

батальонната бойна група на НАТО в България трябва да стане бригада

По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - около 5000.

В момента в България има една батальонна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България - с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие - над 700 военни с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

По същото време началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, който беше част от българската делегация на ключовата среща на върха на Алианса във Вилнюс, обяви, че

България предлага на НАТО създаването на многонационален дивизионен щаб,

който да бъде разположен в района на Кабиле и Безмер. На тази среща през 2023 г. се реши да се усили особено Източният фланг на Алианса. Това на практика означава, че при заплаха срещу НАТО или конкретно срещу България, ще се задейства не само многонационалната бойна група, за която вече е решено, че става бригада, но и цяла дивизия, включваща поне три бригади.

Идеята е да се създаде такъв щаб, по подобие на съществуващия вече в Румъния, който управлява дивизията "Югоизток". Той ще ръководи две български бригади плюс многонационалната бойна група, а при необходимост - още сили и средства. Предложението бе щабът да се ръководи от български офицер.

За целта обаче страната ни трябваше да подготви необходимата инфраструктура. "Ще бъде усъвършенстван войсковият район в Кабиле и Ямболско, там предвиждаме да бъде изградена съответната инфраструктура. В авиобаза Безмер ще бъде разположен авиационен компонент", обясни началникът на отбраната.

Именно той трябваше да се срещне с управата в Ямбол,

за да се потуши напрежение, да се предотврати евентуален референдум и да няма протести.

Началникът на отбраната заяви, че освен повече сигурност и надеждна отбрана, "съюзните формирования у нас ще донесат и икономически ползи за страната и за конкретния район, като биха подпомогнали местния бизнес в различни области – строителство и поддръжка, осигуряване на комунално-битови услуги, снабдяване със стоки и др."

Ефтимов разкри, че в базата на „Кабиле“ не са правени инвестиции от 30-40 години." Сега се предвижда да бъдат основно ремонтирани сградите, да се изградят нови трафопостове, канализация и др. Процедурите за това вече са стартирани от Министерството на отбраната. Предвижда се и изграждане на временен лагер по искане на ръководството на водената от Италия Многонационална бойна група на НАТО. „Работим усилено за това голяма част от този инвестиционен проект да бъде покрит от общите фондове на НАТО и имаме пълното разбиране от нашите съюзници“, заяви Ефтимов. Смята се, че

само първоначалната инвестиция ще е над 100 млн.евро

И военният министър Атанас Запрянов се опита да успокои притеснените - в района ще има само съоръжения за битово настаняване, подготовка и спортни съоръжения. Всякакви боеприпаси, които ще бъдат използвани, ще се съхраняват в складове извън населените места и казармените райони. „Не се предвижда нито бойни припаси, нито други опасни материали да се съхраняват“, твърди министърът. Той обясни, че бригадата ще бъде с численост в порядъка на 3000 души, като ще има казармен район, в близост до съществуващия вече, който ще се използва учебното поле на нашите поделения, дислоцирани в „Кабиле“.

Едно е сигурно - толкова голяма и ключова военна база ще постави България на световната карта, с всички ползи и рискове.