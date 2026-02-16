Новите училищни милиони - за приобщаване, иновации и шампиони

Илияна Димитрова В националните програми има всичко - от подкрепа за децата в детските градини, през занимания по изкуства и спорт за учениците до финансиране на обезщетения на пенсионираните учители.

Намаляване на ранно отпадащите от училище, модернизиране на базата, квалификация на учителите, подкрепа за специалните деца, повишаване на дигиталните умения на учениците, развитие на заложбите им, превенция на агресията, подобряване на качеството и достъпа до предучилищно и училищно образование - това са част от целите на националните програми в средното образование, предлагани ежегодно от МОН. С тях се подкрепят ключови политики и специфични образователни нужди, които нямат шанс само със стандартно финансиране. За 2026 г. са планирани 24 програми за 115 млн. евро - повечето са изпълнявани и през 2025 г., като в някои от тях има нови модули и дейности. Ето някои от новите акценти:

Внимание към специалните деца

М.г. в националните програми за първи път имаше солидно финансиране за специалните деца - например в програмата "Заедно в изкуствата и спорта". Т.г. линията продължава в лицето на изцяло новата програма "Приобщаваща и сигурна образователна среда" за 517 хил. евро, акцентираща върху учениците с бариери в ученето. За целта в нея ще се финансират дейности, свързани с ранното разпознаване на обучителни трудности, вкл. за дислексия, дисграфия и дискалкулия. Един от модулите й е именно за това, като ще е насочен към ученици без официално установени специални образователни потребности, но с устойчиви обучителни затруднения. Друг модул за първи път ще подкрепи продължаващото професионално обучение на 20 младежи със специални образователни потребности, завършили специалните училища. По него 12-класниците ще получават пакет от дейности - професионално обучение, практика, рехабилитация, терапия и социална подкрепа с цел по-лесна адаптация в живота.

Скрининг за 3-годишните и оборудване за спорт в училищата

Програмата "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" за 6 млн. евро т.г. е разширена с два нови модула. По единият за първи път ще се даде възможност училищата да получат оборудване за спорт, а по другия - да се създаде е-платформа за дигитализация на процеса по ранна скринингова оценка за развитието на 3-годишните деца. Промени има и при другите дейности на програмата - центровете за подкрепа на личностното развитие са включени като допустими кандидати в дейностите по създаване на достъпна архитектурна среда и по подкрепа на децата, като това ще даде възможност за оборудване и обзавеждане на кабинети за занимания по интереси и от ученическите общежития.

Лидерски обучения за новите директори

Новостите тук са две. Дейностите по продължаваща квалификация за учители и директори са допълнени с обучения за социалноемоционална подкрепа с цел подобряване на психосоциалната среда в училищата и по-добра реакция при кризисни ситуации. За новоназначените директори - поне 150 на брой - пък са предвидени специални 1-годишни обучения за развитие на управленските им и лидерски компетентности. По програмата е предвидено още обучението на минимум 3000 учители, директори и други педагогически специалисти, придобиването на допълнителна квалификация "учител по.." от минимум 75 учители, провеждането на поне 56 майсторски класове и дискусионни форуми и др.

За учителите продължава действието и на програмата за рехабилитация на педагогическите специалисти. До 100 учители следва да минат през профилактика и до 1000 - през рехабилитация, като заделените средства за това са 135 хил. евро.

Обезщетенията за персонала поглъщат над 1/2 от ресурса - 70 млн. евро

Обезщетенията за пенсионираните учители традиционно поглъщат над 1/2 от ресурса на националните програми. Т.г. не прави изключение - за целта за планирани 70,3 млн. евро. С тях ще бъдат поети обезщетенията на 8700 педагогически специалисти и 3600 непедагогически персонал. Тук основната критика на бизнеса е, че подобни текущи или постоянни разходи, каквито са обезщетенията на пенсионираните учители, които така или иначе ще бъдат осигурени - не бива да минават през националните програми, а за тях да се търсят по-ефективни решения. Същото се отнася и за програмата, по която МОН обезпечава ежегодните изпити, матури и национални външни оценявания. Т.г. по нея са планирани 4.4 млн. евро (при около 6.8 млн. лв. за м.г.).

150 хил. евро за образователни материали за България

Програмата "България - образователни маршрути" с бюджет от около 1.7 млн. лв. също продължава с разширяване на обхвата на проведените учебни часове в културни и научни институти, както и образователни маршрути. Тук е планирана нова дейност, по която ще могат да се закупуват с общо 150 хил. евро "образователни материали и ресурси за популяризиране на българските традиции, бит, култура и история", които да подпомагат ученето чрез преживяване.

Лаборатория за игра за 65 хил. евро

Нови дейности за най-малките са предвидени и по програма "Умения на фокус" с бюджет от 225 хил. евро. Тя е в подкрепа на обучението по български език и литература, математика, природни науки и по технологии и предприемачество, като през 2026 г. ще има средства педагогическата практика "Утринна гимнастика" да бъде разширена към учениците от трети клас, както и към нея да се включат детски градини и училища, които до момента не са ги прилагали. С 65 хил. евро ще се финансира и изграждането на "Лаборатория за игра", която да се утвърди като национален и международен център за валидиране и разпространение на доказателствено обосновани игрови практики. Тя ще се осъществи чрез педагогически факултет в партньорство с УНИЦЕФ, а мисията й ще е да предоставя подкрепа за специалистите чрез комбинация от научни изследвания, наблюдения на реална детска игра и практическо експериментиране.

Неизбежните технологии

Значителни средства всяка година се заделят и за дигитализация и осигуряване на достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии в училищата - 7.5 млн. евро. Средствата са за достъп до електронни образователни ресурси, софтуер за професионално обучение - за поне 60 гимназии, внедряване на модерни технологии в детските градини, осигуряване на свързаност и средства за интернет на всички училища, разширяване на възможностите на дата центровете на МОН за предоставяне на съвременни облачни услуги и др. Поне 100 образователни институции следва да бъдат снабдени с мобилни компютри, таблети, работни станции и съвременни интерактивни дисплеи с вградени компютърни модули за обучение в класните стаи.

Спорт и изкуства за 35 000 ученици

Хиляди деца ще могат да се включат в спортни и културни занимания благодарение на програмата "Заедно в изкуствата и спорта", която и т.г. не остава без значително финансиране - 9.1 млн. евро. По нея се очаква да се сформират поне 3500 групи и отбори с минимум 35 000 ученици. В областта на изкуствата училищата могат да сформират групи по музикално, танцово, изобразително и театрално, филмово и фотографско изкуство, а в областта на спорта - отбори по баскетбол, волейбол, футбол и хандбал. Подобни занимания ще има и за децата със специални потребности.

По програмата "Ученически олимпиади и състезания" пък са планирани близо 3 млн. евро - за провеждането на 54 национални и международни ученически олимпиади и състезания, в които да участват поне 120 000 ученици, както и за допълнителното обучение на поне 7500 талантливи наши ученици.

750 хил. евро за ново поколение учители

"Бъдеще за таланти" е програмата, по която в следващите 3 г. ще се финансира подготовката на ново поколение мотивирани и креативни учители, чрез които да се създаде мрежа от национални и регионални школи за обучение на талантливи ученици в областта на математиката, информатиката и природните науки. В тази връзка се предвижда учители и представители на академичната общност с доказан опит и успехи в подготовката на ученици да споделят своя дългогодишен опит с изявени учители, които желаят да развият уменията си.

Планирано е да има 2 обучения за учители по математика и информатика през първата година, 3 - за учители по природни науки през втората година, да се разработят 5 помагала за ръководителите на регионалните школи, да се проведат 128 регионални школи за ученици с интереси към математика и информатика, 96 школи по физика, химия и биология, и по 4 национални лагер-школи - по математика и информатика и по природни науки.

Резерви

Програмите ежегодно вървят и с резерви - от пускането и обработването им по "бързата процедура" (макар че сега те бяха оповестени достатъчно рано) до смисъла от тях. Работодателите например посочват липсата на ясно стратегическо фокусиране и координация - според тях темите, обхватът и финансирането на програмите понякога са твърде разпокъсани, а процесът на наблюдение и оценка не винаги гарантира ефективно въздействие върху образование. Препоръка на Българската стопанска камара например е да се предвиди намаляване на броя им и окрупняването им с цел улесняване на кандидатстването на училища и звена към МОН, които в момента са принудени да следят множество малки възможности за финансиране по различните програми с различни изисквания, срокове и формати на финансиране и отчитане, дори да назначават зам.-директори по проектна дейност или да наемат консултанти.

Главните съмнения обаче са относно ефективността им, тъй като отчетите за тяхното изпълнение са формални. Програмите нямат обективни измерители на дейностите, които да покажат успешна ли е била дадена програма или не. Броят ученици или учители, минали през обучения, определено не показва дали въпросните лица действително са повишили уменията си и кои дейности са били най-полезни. Нито пък построяването на площадка за безопасност на движението по пътищата гарантира отговорно поведение на улицата. Затова и апелът към всеки нов министър е да анализира критично съществуващите национални програми и да прецени кои от тях действително имат търсения ефект и кои не.