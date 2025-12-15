Медия без
МС отпусна над 25 млн. лв. за училищата

18 млн. лв. са за програмата за спорт и изкуства

Днес, 16:11
МОН финансира групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство в училищата.
Над 25 млн. лв. по различни национални програми за средното образование гласува днес Министерският съвет на редовното си заседание.

Най-големият транш е за 18 млн. лв. - те се отпускат за спорт и изкуства в училищата по националната програма на "Заедно в изкуствата и в спорта", която се изпълнява за трета година. Т.г. в нея ще бъдат обхванати над 47 500 ученици, като за първи път в включен и допълнителен модул за децата със специални образователни потребности. По нея се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, подкрепят се отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол, а за специалните деца има занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения и др.

Над 5 млн. лв. са отпуснати за дейности по три национални програми. От тях 3.4 млн. лв. са за 79 иновативни училища, които въвеждат нови учебни предмети или интердисциплинарни модули. 1.5 млн. лв. се отпускат по програмата "България - образователни маршрути" - за 317 общински училища и центрове за специална образователна подкрепа, провеждащи часове в музеи, галерии и др. По програмата за професионално образование се отпускат 242 436 лв. за обновяване и модернизиране на материалната база в 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки.

Над 1.7 млн. лв. има за подготовка на талантливи ученици за олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически олимпиади, в международни олимпиади и балканиади.

Близо 57 000 лв. са отпуснати за стипендии на даровити деца - за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Над 637 хил. лв. са одобрени и по други пет национални програми - "Сигурност", "Без свободен час", "Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти", "Неразказаните истории на българите"  и "Учебници, учебни комплекти и учебни помагала".

