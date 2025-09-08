"Изчезналият" зам.-кмет на Варна от сагата с Коцев проговори

Ключовият заместник на арестувания варненски кмет Благомир Коцев (ПП) - Диан Иванов, написа днес съобщение във "Фейсбук" след близо 2 месеца мълчание. За него по сагата досега бе известно, че е дал показания срещу Коцев, но седмица след това оповести в същата социална мрежа, че се отказва от тях чрез заявление до Софийска градска прокуроратура - показанията били направени под натиск от служител на антикорупционната комисия; бил готов пред съдия и адвокат да даде подробности и за всичко по казуса. После Иванов изчезна от публичния живот - ни вест, ни кост. Фейсбук постът му също бе свален. Той е приятел от детството на Коцев, фамилен адвокат, следваше го плътно в живота. На първия варненски протест в защита на арестанта, докато все още нямаше изявление за оттегляне на показанията, сестрата на Коцев го нарече от микрофоните "Юда".

Днес Иванов заявява, че не знае кой е свалил стария му фейсбук-пост . След депозирането на заявлението пред прокуратурата получил заплахи за живота си. През цялото време после бил в дома си. До днес никоя институция не се била свързала с него за разпит. Сега припомня изявлението си, защото се очаква ново разглеждане на мерките на задържаните. "Предстои да разберем какво ще се случи с мен..." - така завършва днешният му пост:

Преди четири дни прокуратурата придвижи към съда исканията на адвокатите за смекчаване на мярката за неотклонение на Коцев (и на бившия зам.-кмет на столицата Никола Барбутов, също от ПП). Преди това исканията бяха протакани. Придвижването се случи след протести на площадите на ПП и изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ако имал власт, щял да освободи Коцев.