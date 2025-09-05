Борисов: Ако имах малко власт, бих освободил Коцев от ареста

Герберският водач Бойко Борисов заяви пред журналисти в парламента, че ще бъде ''много щастлив'', ако кметът на Варна Благомир Коцев бъде пуснат от ареста.

Това "признание" Борисов направи след поредния протест във Варна вчера в подкрепа на Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Герберският лидер даде да се разбере, че е против действията на КОНПИ във Варна. "Действията на КОНПИ, това, което се случи там (във Варна - б.а.), не само съм категорично против, не само го осъждам. Ако имах малко повече власт, незабавно бих го освободил Коцев от ареста", каза Борисов. След което примирено допълни, че неговата мощ е извън съдебната система, защото два състава са оставили кмета в ареста. "И аз мога само да помоля, да се обърна и да кажа, че бих бил много щастлив, ако той бъде освободен", каза Борисов.

Кметът на Варна Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Софийска градска прокуратура тогава обяви, че е обвинила него и още трима души като организирана престъпна група (ОПГ) за извършване на престъпления по служба, за подкупи и пране на пари.

Още в началото на събитията около варненския кмет Борисов заяви, че "този кмет е невинен, докато съдът не се произнесе".

Съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов коментира призива на Борисов за незабавното освобождаване на Коцев. "Сети се г-н Борисов да погледне малко към върховенството на правото. КПК в момента нарушава абсолютно брутално закона, като не дава на прокуратурата делата, така че тя да ги внесе в съда да може да бъде гледана мярката за неотклонение. Знаете ли какво чакат и защо не дават това дело? Удобен дежурен", каза Божанов. И съобщи, че се очаква в следващите седмици ПП-ДБ да внесат предложения за законодателните изменения, свързани с това да не може прокуратурата да си наглася удобни за тях съдии", каза Божанов.

Попарени надежди

Борисов засегна и темата за евентуален общ кандидат-президент, издигнат от демократичната общност. Той изброи, че е необходим единен кандидат, център дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. "Човек, който 400-500 хиляди гласа да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент, всичко останало е обречено на неуспех", каза Борисов. И допълни, че преди да се стигне до кандидатура, трябва да се направят консултации.

Борисов се похвали, че по-голяма, европейска, демократична, бореща се за върховенство на закона партия от ГЕРБ няма, но до този момент не са получили покана от "демократичната общност" за обсъждане за обща кандидатура за президент.

"Демократична България" обаче категорично отхвърли възможността за един и същ кандидат с ГЕРБ. Това заяви другият съпредседател на ДБ Ивайло Мирчев.

"Странно е усещането в момента, в който Борисов си е легнал в леглото с Пеевски, да протяга ръка към дистанционното и да се обръща към десните: "елате да ме подкрепите за обща кандидатура". Борисов и Пеевски са в тандем. Този тандем е ясен. Нито Борисов го отрича, нито Пеевски. Ние работа в леглото на Борисов и Пеевски нямаме, ние по друг начин процедираме'', каза Мирчев.