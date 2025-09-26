Медия без
Столична община глоби фирмата с колчетата за Пеевски

Беззаконието няма запазено място в София, независимо #кой се опитва да го прегради, обяви кметът Терзиев

Днес, 12:10
Кметът Терзиев публикува и снимки на извадените заради поставяне на колчета жълти павета
Столична община е съставила акт за нарушение на фирмата, която се канеше да постави колчета пред входа на Народното събрание. Това е станало след проверка, възложена от кмета Васил Терзиев.

Столичният инспекторат е съставил акт, но така и не се казва коя е фирмата, която разкопа няколко квадратни метра жълти павета пред служебния вход на НС. От там колите на Пеевски и Бойко Борисов влизат във вътрешния двор на парламента.  Спешните работи по разкопаването започнаха почти веднага, след като миналата седмица представители на ПП блокираха входа на парламента, за да влезе лидерът на "ДПС-НН" пеша. Това предизвика бурния гняв на Пеевски, който избълва куп ругатни и нецензурни изрази по адрес на Кирил Петков и Асен Василев.

"Беззаконието няма запазено място в София, независимо #кой се опитва да го прегради - написа във "Фейсбук" Васил Терзиев. - Миналата седмица получихме сигнал за неправомерно поставяне на антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание. Това се случи без необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът – особено когато става дума за обект от културно-историческо значение. Докато за всяка улична лампа, за всяко колче или бариера в София се изискват месеци наред съгласувания от институции и експерти, за други тези правила не важат. Зоните на властта заобикалят процедури и закони, осигурявайки бърза писта за нуждите на избрани".

"Незабавно възложих проверка на Столичния инспекторат, която потвърди нарушенията. Дадохме срок на фирмата изпълнител да представи документи и разрешителни, но такива не бяха предоставени. В резултат вече е съставен акт за нарушение, а преписката е изпратена към Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ за налагане на санкции. Призовавам и прокуратурата да извърши проверка – за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство на България - казва още Терзиев. - Когато „държавници“ с главно „Д“ управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва.

Столична община ще действа твърдо при всяка проява на беззаконие – независимо от това #кой стои зад нея. Никой няма право да заграбва и загражда за себе си онова, което принадлежи на всички. Като кмет съм поел ангажимент да защитавам София от подобни практики. Нито един служебен вход няма да се превърне в символ на безнаказаност. София е град за хората, а не територия за заграждане от силните на деня."

