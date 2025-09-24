Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София предлага огромни и двойно по-скъпи зони за паркиране

ДПС и БСП обвиниха кмета Терзиев, че "бърка все по-дълбоко в джоба на хората"

24 Септ. 2025Обновена
Новите граници за зоните за паркиране.
Новите граници за зоните за паркиране.

Столична община предлага драстични промени в организацията на паркирането в града. Според изготвените от екипа на кмета Васил Терзиев и групата на ПП-ДБ промени в наредбата за организация на движението зоните за платено паркиране ще се разраснат в пъти, а престоят в тях ще струва два пъти по-скъпо. Вдига се двойно и цената на премахването на скоба, преместването с паяк, служебният абонамент. Увеличава се и се уеднаквява работното време на зоните. Всичко това според общината ще доведе до по-добра организация на паркирането и ще облекчи града. 

 

Новите цени се аргументират с повишените заплати 

Според новите предложения паркирането в Синя зона трябва да се увеличи като цена от 2 на 4 лв. на час. Зелена зона ще струва 2 лв. Свалянето на скоба се вдига от 30 на 60 лв. Служебният абонамент скача от 650 на 1300 лв. за "Синя зона" и от 450 на 900 лв. за "Зелена зона". Предлага се цената за принудително преместване да скочи на 150 лв. Предложението е аргументирано с факта, че настоящите тарифи за паркиране са определяни през 2012 г., когато средните заплати в столицата са били в пъти по-ниски. Според общината ниската цена е основна причина зоните да са постоянно пълни с паркирали автомобили, което удължава времето на търсене на свободно място от новопристигнали и води до замърсяване на въздуха. 

 

Местата в Зелена зона се увеличават 4 пъти 

Много сериозно се разрастват и Синя зона, и Зелена зона. В момента Синя зона е с 12 310 действащи места, с предложената промяна стават 21 797 места. При Зелена зона има добавяне на цели нови квартали с нови 41 823 места при съществуващи в момента 11 565.  Добавянето на нови квартали към платеното паркиране отново се обяснява с желание за въвеждане на ред, като според общината това се иска и от самите живущи. Общината проведе анкета с 22 230 души, като е обобщила резултатите съвсем схематично. Изравнява се и работното време на двете зони. В момента зелена зона е с по-късо работно време - до 19:30 ч. при 20:00 ч. за Синя зона. Сега се предлага и двете зони да работят до 20:30 ч., като единствената разлика е, че Зелена зона в неделя няма да е активна. Промени има и в работното време за служебните абонаменти. 

Предложението за обособяване на Червена зона, направено от "Спаси София" в по-ранни версии за изменение на наредбата, не е възприето от екипа на кмета. За нея се предлагаше цена от 5 лв. на час. 

Показателен за размаха е прогнозната стойност на инвестициите, необходими за обособяването на новите паркоместа и обозначаването им с всички необходими табели. Общината е пресметнала, че това ще ѝ струва 11 181 733 лв. 

Няма обаче прогноза как ще нараснат евентуално постъпленията от платеното паркиране и с какво ударното увеличаване на приходите ще подобри инфраструктурата.

 

Политически реакции

Макар че няма участие в управата на София, водачът на ДПС-НН Делян Пеевски излезе с гневна позиция срещу кмета. Той нарече предложението на Терзиев "скандално и безобразно" и го обвини, че с екипа му "единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората". Пеевски се обръща към Столичния общински съвет (СОС) да "да възпре Терзиев".

С практически същите думи коментира предложението Иван Таков - водач на групата на БСП в СОС и шеф на транспортната комисия в общината. "Санкционният режим за хората, какъвто се явява повишаването на цената за "синя" и "зелена" зона, не е решение. Затова и докладът на Терзиев, Петров и ПП-ДБ не може да го смятаме за реформа в паркирането, която да реши този огромен проблем на града. Напротив - това не е нищо друго, освен желание за поредно бъркане дълбоко в джоба на софиянци", заяви Таков в позиция до медиите. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

синя зона

Още новини по темата

Градският транспорт на София хем празнува, хем събира пари за паркиране
02 Май 2025

Живеещите в центъра на София искат по-широка "червена" зона
05 Апр. 2025

Паркирането в Бургас поскъпва до 2 лв. на час
25 Яну. 2025

Варненският кмет видя "ала-бала" схема на ГЕРБ
18 Дек. 2024

Варненската синя зона спря насред скандал "Неможачи vs. крадци"
16 Дек. 2024

При Фандъкова имало услуга "Безплатно паркиране за привилегировани"
03 Юни 2024

Общинари искат промяната на движението по "Патриарха" да спре
29 Апр. 2024

"Спаси София" се обявиха за синя зона и в неделя
26 Апр. 2024

Възроден проект за бус лента и велоалея по "Патриарха" взриви СОС
22 Апр. 2024

Още три дни няма да има синя и зелена зона в София
30 Дек. 2023

София обяви 8 дни, свободни от "Синя зона"
23 Дек. 2023

Паркиране по софийски - печалбите за ЦГМ, ядовете за столичани
24 Авг. 2023

От днес нови части от центъра на София са синя зона
01 Дек. 2021

София забрани безплатния служебен абонамент в центъра
28 Окт. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар