София предлага огромни и двойно по-скъпи зони за паркиране

Столична община предлага драстични промени в организацията на паркирането в града. Според изготвените от екипа на кмета Васил Терзиев и групата на ПП-ДБ промени в наредбата за организация на движението зоните за платено паркиране ще се разраснат в пъти, а престоят в тях ще струва два пъти по-скъпо. Вдига се двойно и цената на премахването на скоба, преместването с паяк, служебният абонамент. Увеличава се и се уеднаквява работното време на зоните. Всичко това според общината ще доведе до по-добра организация на паркирането и ще облекчи града.

Новите цени се аргументират с повишените заплати

Според новите предложения паркирането в Синя зона трябва да се увеличи като цена от 2 на 4 лв. на час. Зелена зона ще струва 2 лв. Свалянето на скоба се вдига от 30 на 60 лв. Служебният абонамент скача от 650 на 1300 лв. за "Синя зона" и от 450 на 900 лв. за "Зелена зона". Предлага се цената за принудително преместване да скочи на 150 лв. Предложението е аргументирано с факта, че настоящите тарифи за паркиране са определяни през 2012 г., когато средните заплати в столицата са били в пъти по-ниски. Според общината ниската цена е основна причина зоните да са постоянно пълни с паркирали автомобили, което удължава времето на търсене на свободно място от новопристигнали и води до замърсяване на въздуха.

Местата в Зелена зона се увеличават 4 пъти

Много сериозно се разрастват и Синя зона, и Зелена зона. В момента Синя зона е с 12 310 действащи места, с предложената промяна стават 21 797 места. При Зелена зона има добавяне на цели нови квартали с нови 41 823 места при съществуващи в момента 11 565. Добавянето на нови квартали към платеното паркиране отново се обяснява с желание за въвеждане на ред, като според общината това се иска и от самите живущи. Общината проведе анкета с 22 230 души, като е обобщила резултатите съвсем схематично. Изравнява се и работното време на двете зони. В момента зелена зона е с по-късо работно време - до 19:30 ч. при 20:00 ч. за Синя зона. Сега се предлага и двете зони да работят до 20:30 ч., като единствената разлика е, че Зелена зона в неделя няма да е активна. Промени има и в работното време за служебните абонаменти.

Предложението за обособяване на Червена зона, направено от "Спаси София" в по-ранни версии за изменение на наредбата, не е възприето от екипа на кмета. За нея се предлагаше цена от 5 лв. на час.

Показателен за размаха е прогнозната стойност на инвестициите, необходими за обособяването на новите паркоместа и обозначаването им с всички необходими табели. Общината е пресметнала, че това ще ѝ струва 11 181 733 лв.

Няма обаче прогноза как ще нараснат евентуално постъпленията от платеното паркиране и с какво ударното увеличаване на приходите ще подобри инфраструктурата.

Политически реакции

Макар че няма участие в управата на София, водачът на ДПС-НН Делян Пеевски излезе с гневна позиция срещу кмета. Той нарече предложението на Терзиев "скандално и безобразно" и го обвини, че с екипа му "единствено търсят начин да бръкнат по-дълбоко в джобовете на хората". Пеевски се обръща към Столичния общински съвет (СОС) да "да възпре Терзиев".

С практически същите думи коментира предложението Иван Таков - водач на групата на БСП в СОС и шеф на транспортната комисия в общината. "Санкционният режим за хората, какъвто се явява повишаването на цената за "синя" и "зелена" зона, не е решение. Затова и докладът на Терзиев, Петров и ПП-ДБ не може да го смятаме за реформа в паркирането, която да реши този огромен проблем на града. Напротив - това не е нищо друго, освен желание за поредно бъркане дълбоко в джоба на софиянци", заяви Таков в позиция до медиите.