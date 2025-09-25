Медия без
Всеки четвърти софиянец бил готов да плаща повече за Синя зона

Никаква цена не била в състояние да ги откаже да ползват услугата

Днес, 13:18
Предложените от Терзиев нови граници на зоните.
Инициираната от Столична община доброволна анкета за политиката за платено паркиране е на път да доведе до шумен скандал. Анкетата се представя като едно от основанията за промените в обхвата и цените на платеното паркиране, предложени от екипа на кмета Васил Терзиев и съветници от ПП-ДБ. Въпреки че анкетата е масова и включва 22 230 души обаче тя не е е представителна. От някои данни пък излиза, че на голяма част от столичани услугата им се струва евтина и нямат никакъв проблем да плащат неограничена сума за паркиране. 

Изследването е организирано от “Маркет линкс”, като участието в него бе на доброволен принцип. Според Симеон Ставрев от ПП-ДБ това е много сериозно количествено изследване, като от малките квартали са участвали по 400-500-600 души, а от по-големи като “Люлин” и “Младост” - по над 1000 души. Фирмата допълнително проверила IP адресите на участниците, за да е сигурно, че е попълвана от различни хора. 

Пълните резултати от изследването така и не бяха публикувани, като кметът Васил Терзиев само обобщи в свой пост основни моменти от данните. В дълго изявление пред медиите отделни данни представи и Симеон Ставрев. 

В много части на града хората искат зона за паркиране, за да се регулира този процес, коментира Ставрев. Такова било мнението на над 50% от анкетираните в “Лагера”, “Красно село”, “Мотописта”, “Гоце Делчев”, “Банишора”. Зони искали и в “Слатина”, “Изгрев”, “Редута”, както и в квартали, в които собствеността не на всички улици е общинска.  

“Интересна част от изследването е, че 26% от анкетираните заявяват, че абсолютно никаква цена не би ги отказала да паркират където и да е, когато и да е, и да плащат за колкото и да е коли, които притежават”, коментира Ставрев. 

Опитът за представяне на тези данни като показателни за настроенията е породил много критики. Под поста на Терзиев във "Фейсбук" има близо 600 коментара, като много от включилите се изказват разочарование, че не са чути и разбрани. Много от коментиралите са питали кога ще започне изграждането на паркинги, какво точно ще получи в града срещу вдигането на цените, защо е проведена анкета със затворени отговори, и др. 

Предложените промени в платеното паркиране предизвикаха и остри политически коментари. От групата на “БСП за България” са категорично против двойното увеличение на цените и останалите промени, защото считат, че това не подобрява нищо в града. Просто паркирането ще е достъпно само за тези, които могат да си го позволят, във всички европейски столици има алтернатива на платеното паркиране, в София - не”, коментира Иван Таков от групата. От “Спаси София” също не харесват версията с промени на кмета и твърдят, че техните предложения са по-комплексни и добри. Групата настоява за въвеждане на червена зона в идеален център, която да е най-скъпа.

ПОЛЗИ

От екипа, готвил промените, все пак обещаха, че ползи за града ще има. Допълнителните постъпления, които се чакат - близо 62 млн. лв., ще постъпват за целево инвестиране от районните кметове и кмета на голямата община. В момента приходите от зоните са 42 млн. лв., очакваме след вдигането на цените да стигнат 104 млн. лв. Плюсът ще се насочи  към две програми за подобряване на тротоари, премахване на клни точки и др., обясни Ставрев. 

 

синя зона

