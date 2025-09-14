Медия без
За Крум Зарков сагата "Коцев" напомня несправедливостта с Нено Димов

Днес, 09:54
Благомир Коцев лежи вече над 2 месеца в ареста.
Паралел между случаите на варненския кмет Благомир Коцев и на Нено Димов направи левият политик Крум Зарков. През 2020 г. Димов, екоминистър от квотата на "патриотите" в кабинета на ГЕРБ, бе арестуван заради водната криза в Перник. Престоя 8 месеца в ареста, а до днес делото му е доникъде. Вече пета година е на първа инстанция. За Зарков ключов проблем в правосъдния ни процес е, че мерките за неотклонение стават основния въпрос на самото правосъдие. А това не бива да е така - зад решетките следва да се стои при доказване на вината. "Не може да задържиш някого, за да събираш доказателства. Ние не може да знаем каква е истината. Ако този човек е виновен, съберете доказателства и тогава го вкарайте в затвора. Да не се получи като Нено Димов, който лежа в арестите...", коментира Зарков варненския случай в предаването на Георги Любенов по БНТ.

В коментар за общата политическа ситуация Зарков каза, че страната не живее в диктатура, но положението много наподобява олигархия. Той не отговори конкретно дали би бил кандидат-президент на БСП. Зарков бе юридически съветник на президента Румен Радев до момента, в който държавният глава поиска референдум за приемането на еврото.

