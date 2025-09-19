Още един съдия избяга от делото срещу варненския кмет

След като цял състав на Софийския апелативен съд се отведе от делото по жалбата на варненския кмет Благомир Коцев срещу продължаващото му задържане, днес примера им последва и четвърти апелативен магистрат - бившия спецсъдия Георги Ушев.

"През последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание", пише Ушев в разпореждането си. И продължава, че и предвид "обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем", както и за да предотврати всякакви съмнения в безпристрастността му, си прави отвод.

Междувременно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, чиито мандат изтече през октомври 2022 г., излезе с позиция и апел "за спазване на принципа за разделението на властите, за добросъвестно, толерантно и етично отношение към магистратите и съда, за уважение и вяра във върховенството на закона".

За разлика от отвода на целия състав по-рано през седмицата, оттеглянето на Ушев не би трябвало допълнително да протака делото. Докладчик по делото е Маргаритка Шербанова. Апелативните съдии като втора и последна инстанция трябва да се произнесат по определението на Софийския градски съд, който миналата седмица отказа да пусне Коцев от ареста с аргумента, че като кмет може да влияе на свидетели, които тепърва ще бъдат разпитани. Не е ясно защо въпросните важни свидетели не са разпитани за двата месеца, които Коцев вече прекара в ареста по обвинението, че участва в организирана престъпна група за корупция.

Вчера приближената до ръководството на прокуратурата Асоциация на прокурорите в България излезе с безпрецедентна декларация в подкрепа на съдебния състав, който си направи отвод и отказа да гледа делото по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

В състава, отвел се от делото на Коцев, бяха Александър Желязков (докладчик), Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Като втора инстанция те веднъж потвърдиха задържането му през юли.