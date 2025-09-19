Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Още един съдия избяга от делото срещу варненския кмет

Георги Ушев се притеснява от обществения отзвук, концентриран върху съдиите, гледащи делото за ареста на Коцев

19 Септ. 2025
Георги Ушев оглавяваше закрития апелативен спецсъд. Сега е редови магистрат в Софийския апелативен съд.
БГНЕС
Георги Ушев оглавяваше закрития апелативен спецсъд. Сега е редови магистрат в Софийския апелативен съд.

След като цял състав на Софийския апелативен съд се отведе от делото по жалбата на варненския кмет Благомир Коцев срещу продължаващото му задържане, днес примера им последва и четвърти апелативен магистрат - бившия спецсъдия Георги Ушев.

"През последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание", пише Ушев в разпореждането си. И продължава, че и предвид "обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем", както и за да предотврати всякакви съмнения в безпристрастността му, си прави отвод.

Междувременно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, чиито мандат изтече през октомври 2022 г., излезе с позиция и апел "за спазване на принципа за разделението на властите, за добросъвестно, толерантно и етично отношение към магистратите и съда, за уважение и вяра във върховенството на закона".

За разлика от отвода на целия състав по-рано през седмицата, оттеглянето на Ушев не би трябвало допълнително да протака делото. Докладчик по делото е Маргаритка Шербанова. Апелативните съдии като втора и последна инстанция трябва да се произнесат по определението на Софийския градски съд, който миналата седмица отказа да пусне Коцев от ареста с аргумента, че като кмет може да влияе на свидетели, които тепърва ще бъдат разпитани. Не е ясно защо въпросните важни свидетели не са разпитани за двата месеца, които Коцев вече прекара в ареста по обвинението, че участва в организирана престъпна група за корупция.

Вчера приближената до ръководството на прокуратурата Асоциация на прокурорите в България излезе с безпрецедентна декларация в подкрепа на съдебния състав, който си направи отвод и отказа да гледа делото по мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев.

В състава, отвел се от делото на Коцев, бяха Александър Желязков (докладчик), Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Като втора инстанция те веднъж потвърдиха задържането му през юли.

Прокуратурата лъже по делото срещу кмета на Варна, а съдът я подкрепя
Прокуратурата лъже и си измисля по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Това коментира адвокатът му Ина Лулчева в предаването "(О)позиция" на "Сега".
СЕГА
17 Септ. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

отвод, Благомир Коцев, Георги Ушев

Още новини по темата

Бившият столичен зам.-кмет Барбутов остава окончателно в ареста
18 Септ. 2025

Прокурорският син, обвинен за марихуаната, остава в ареста
18 Септ. 2025

Варненската ПП-ДБ вижда сценарий с кметски избори през зимата
16 Септ. 2025

Върховният съд прати в Русе "горещо" дело от Разград
16 Септ. 2025

За Крум Зарков сагата "Коцев" напомня несправедливостта с Нено Димов
14 Септ. 2025

Нито един съдия в Разград не иска да гледа дело за тежка катастрофа
13 Септ. 2025

Варненският кмет остана в ареста, а нов приближен свидетелства срещу него
12 Септ. 2025

"Изчезналият" зам.-кмет на Варна от сагата с Коцев проговори
08 Септ. 2025

Борисов: Ако имах малко власт, бих освободил Коцев от ареста
05 Септ. 2025

ПП заплаши прокуратурата с нахлуване
04 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за освобождаването му от ареста
29 Авг. 2025

Фирмите от варненската драма изгубиха поръчка за милиони
26 Авг. 2025

Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка
25 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар