Прокуратурата лъже по делото срещу кмета на Варна, а съдът я подкрепя

Прокуратурата лъже и си измисля по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Това коментира адвокатът му Ина Лулчева в предаването "(О)позиция" на "Сега". Утре Софийският апелативен съд като втора и последна инстанция трябваше да се произнесе по молбата на Коцев да излезе от ареста, където той е от вече от повече от два месеца по обвинение за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления, в която влиза и неизвестен депутат. (Защо съдът няма да заседава утре - вижте по-долу). Миналата седмица съдия Ани Захариева от Софийския градския съд отказа да го пусне, най-общо с аргумента, че предстоят разпити на свидетели, върху които той може да влияе, ако е на свобода.

"Целият случай е скандален", категорична е Лулчева. Тя обясни, че делото е образувано през ноември 2024 г. на базата на показанията на бизнесдамата Пламенка Димитрова при условия на неотложност, без извършване на проверка. От тогава до юли т.г. нищо не е правено. "Изведнъж се задържа кметът и сега се казва, че тепърва ще се държи в ареста, защото имало да се разпитват много свидетели", посочи адвокатът.

Според нея нито един от тези свидетели, за които се говори, а и тези на които се позова съдът в определението си от миналата седмица, нямат връзка с обвинението, което е повдигнато на Коцев. "Съдът се позова на свидетели и на доказателства, на които и прокуратурата не се позоваваше, когато поиска да продължи задържането", обърна внимание адвокатът.

Тя посочи още, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов иска да даде показания за това как от Комисията за противодействие на корупцията му е упражняван натиск, за да свидетелства по делото. "Това е престъпление само по себе си. Но нито прокуратурата, нито съдът искат да разследват престъпление, извършено от държавен орган. За мен това създава основателно съмнение, че прокуратурата е била наясно с това", каза Лулчева. И определи случващото се като изключителен скандал, "защото не може държавата да подкрепя престъпления, извършвани от държавни органи. И то органи, на които е възложено установяването на истината и осъществяване на правосъдната дейност".

Съдът обаче изобщо не коментира поведението на прокуратурата, а пък софийската прокуратура пита варненската дали е постъпвал сигнал от Диан Иванов, че е бил заплашван. "Разбирате ли какъв абсурд? Той пише до Софийската градска прокуратура: аз съм заплашван. Делото не може да се разследва от варненската прокуратура, защото се уличават прокурори, служители на КПК. (...) Това е подигравка с правосъдието и изключително опасна тенденция", каза тя.

"Преди години един прокурор беше казал, че изцяло е разбил всички доводи на защитата, която била написала 20 страници аргументи, а той написал върху молбата "без уважение". Та и сега ни разбиха по този начин. Ние казахме точно с думи какво е казала единия път Пламенка, какво е казала другия път. Аз не съм в състояние да се боря с декларации - ние излагаме факти, а срещу тях получаваме декларации", посочи Лулчева.

Тя е категорична, че изначално няма данни, че кметът Коцев е извършил престъпление.

"От определението на градския съд излиза, че ако Коцев подаде оставка, ще бъде пуснат от ареста. Същевременно по делото на бившия заместник кмет на София Никола Барбутов, който си подаде оставката, след като беше обвинен, съдът каза - да, подал е оставка, но има познанства и сфера на влияние. "Това също е чиста измислица", коментира адвокат Лулчева.

На въпрос колко притеснително е това, че прокурорът по делото Велислава Патаринска е била командирована от Плевен ден преди ареста на Коцев, Лулчева коментира, че самото командироване е един много компрометиран институт и отваря много въпроси. "В случая не би създавало проблем, ако не бяха налице особености в поведението на прокуратурата. Прокуратурата, която не разпитва Диан Иванов, която не извършва проверка на служителите на КПК, а прокурор Патаринска заяви в коридора, че са възложили на самата КПК да се проверява. Прокуратурата, която хаотично събира доказателства за какво ли не - справки за закупената тоалетна хартия от община Варна, за платено на диджей за празника на Варна. (...) И цялостното поведение на този прокурор, командирован в най-голямата прокуратура във България, създава основателно съмнение, че тук има цена на командироването. Това е притеснителното", обясни адвокатът.

"Безобразно е, че съдът поощрява бездействието на прокуратурата и антикорупционната комисия. От една страна прокуратурата не работи, а от друга страна съдът казва - понеже няма доказателства, ще ги задържа. Това е и обратно на цялата логика на процеса и на практиката и на Съда в Страсбург", коментира Лулчева.

Според нея регламентът за задържането в България на хартия съответства на Европейската конвенция за правата на човека, но всъщност допуска произвол и трябва да се промени така, че да не се допуска произвол.

"Много бих искала да се спази законът. Като юрист съм убедена какъв трябва да бъде резултатът. Наблюдавайки практиката през последните месеци, не съм оптимист", заключи адвокатът на въпрос какво очаква от делата в апелативния съд.

РАЗВИТИЕ

Апелативните съдии, които бяха определени да се произнесат по делото за ареста на Коцев, си направиха отвод. Определението беше огласено часове след записа на интервюто с адв. Лулчева. Тримата апелативни магистрати бяха втора инстанция и когато Коцев беше задържан през юли - Александър Желязков (докладчик), Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Това означава, че САС ще заседава по казуса другата седмица, вероятно във вторник.

В определението си съдиите са записали, че по делото "се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия". Според съдиите се тиражират "манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер", за да се избегне задържането на обвиняемите. Съдиите негодуват и срещу медийните изяви на адвокатите, които правели внушения, че делото е политическо, а твърденията им целели да сплашат съдиите.

Съдебният състав подчертава, че дежурствата в съда са били разпределени преди месеци, дори преди ареста на Коцев.

Съдиите сочат, че са независими и почтени, но си правят отвод, "за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост". "Недопустимо е правораздаването да става заложник на политически интереси, при преследването на които да се нарушава законът, накърняват се личните права на съдиите и се уронва авторитетът на съда", казва съдът.

