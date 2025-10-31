Медия без
Урсула ли ни вдига данъците?

31 Окт. 2025

Ако популизмът наделее и управляващите решат да харчат "като за последно", бюджетът за догодина ще "изяде" бъдещето на България. За това предупреди Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация, в която членуват 1000 фирми. Ще е огромна грешка да се натоварят работещите в частния сектор - ако се вдигнат осигуровките, минималната заплата и т.н, коментира Иванов в предаването (О)позиция на "Сега". И се аргументира с числа:

"Около 2.2 милиона души работят в частния сектор. Около 600 хиляди са в държавния сектор - чиновници, полицаи, учители и всички други, които получават парите си от държавния бюджет. Има около 2 милиона пенсионери, 300-400 хиляди учещи и около 200 хиляди, които са на социални помощи. Първите 2.2 милиона изкарват парите за себе си и за бюджета, за да има за всички останали. Логично е държавата да се грижи тях, за частния сектор - колкото повече пари изкарва той, толкова повече ще има за всички. Вместо това държавата се готви да "скубе" повече фирмите, за да раздава повече на онези, които висят на бюджета".

Според предприемача минимална заплата изобщо не трябва да има, а изкуственото й вдигане генерира инфлация. И дава пример: "Ако досега Петко от Смолян е получавал 80 лева надница, а държавата каже на работодателя му - от Нова година ще плащаш на Петко най-малко 100 лева, работодателят най-вероятно ще бъде принуден да вдигне цената на стоката, която Петко произвежда. И така "петковците" ще взимат малко повече пари, но и ще плащат повече в магазина." "Пред България има три пътя - да остане задния двор на ЕС, да се превърне в офшорна зона (данъчен рай), или да стане head officce на Балканите (по примера на Полша), казва Добромир Иванов. Според предприемача в България все обвиняваме "външни сили" за проблемите си - ту Урсула, ту друг, а нашето бъдеще си е наша отговорност.

 

Още от предаването:

 - Кой е "третият път"?

 - Защо се появи наръчник за бизнеса "Какво да правим, ако в офиса ни нахълта антикорупционната комисия"?

 - Защо е глупост да се вдига данъкът върху дивидентите?

