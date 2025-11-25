Студентите да се готвят за скок на таксите

"Гледайки дупката, която се очертава в бюджетите на университетите за 2026 г. - около 700 млн. лв., може да очакваме не по-малко от 10% скок на студентските такси в почти всички университети у нас догодина". Това прогнозира председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова в предаването на "Сега" - "(О)позиция". По думите й единственият приходоизточник на висшите училища са таксите за държавна и платена форма и когато разходът им е по-голям от прихода, логичното е да се потърси запълване на дупката с първия възможен инструмент - таксите.

Според нея дори всички университети да извадят преходните си остатъци, сумата едва ще стигне точно за покриване на недостига, но това няма как да се случи, защото парите в тях са главно от проекти, а някои висши училища просто нямат такива резерви. Проф. Темелкова даде пример с Висшето транспортно училище "Т. Каблешков", в което положението е най-тежко - бюджетът му за 2026 г. е само с 0.76% по-висок от 2025 г., докато увеличението на преподавателските заплати, което то е длъжно да осигури по закон заради обвързване на университетските възнаграждения със средните за страната, е около 15% (с включените в заплатите осигуровки и стаж).

"Ако вземем за база този университет и дадените му 0,76%, търсим 14.3% за него. Няма откъде да дойдат тези средства", посочи тя. По думите й ниското финансиране при някои университети се дължи отчасти и на това, че те предлагат специалности, които в момента не се търсят много, но са изключително важни за икономиката - като инженери в областта на транспорта, жп кадри, машиностроителни инженери и др." "Искрено се надявам да не се стига до ситуация като миналото лято, в която преподавателите да протестират заради ниски заплати, а студентите заради високи такси, защото скокът на таксите за държавна поръчка ще доведе до ръст и на таксите за платена форма. Така ще станем непривлекателна образователна дестинация не само за нашите, но и за чуждите студенти", коментира още тя.

