Съобразявайте се с мафията, внушава мълчанието за пребития прокурор

Мълчанието на ръководството на прокуратурата за опита за убийство на бившия зам.-градски прокурор Иво Илиев е крайно притеснително. Това коментира в предаването "(О)позиция" на "Сега" съдия Владислава Цариградска. Тя припомни, че Борислав Сарафов, "който все още претендира да може да изпълнява функциите на главен прокурор, мълчи", макар че по доста по-незначителни теми, "особено бранейки собствения си статут, той заема много дръзки и крайни позиции".

Цариградска посочи още, че не помни подобно тежко посегателство след убийството на прокурора Никола Колев през 2002 г. "От тогава толкова дръзко посегателство не е имало срещу прокурор, по толкова флагрантен и ужасяващ за всички останали начин", посочи тя. И допълни, че знае от колеги магистрати, че е имало събрание на градската прокуратура по някакъв повод и дори в най-тесен колегиален кръг не е коментирано посегателството срещу Илиев.

"Мълчанието на институциите отправя много ясно послание към всички останали магистрати: Вие трябва да се съобразявате с мафията, а не със служебния си дълг !", подчерта съдията.

"Причината да не разберем и да няма развитие по тези дела ("Осемте джуджета", "Нотариуса") е, че в дейността на тези престъпни групи са намесени много и от най-висшия ешелон магистрати", посочи още Цариградска. Според нея "ако тръгне разкриване на тези два популярни случая, това ще има ефекта на доминото и ще доведе до прочистване на системата от най-гнилите й ябълки".

Професионалният стандарт, който прилага ад хок прокурор Даниела Талева, която трябва да разследва главния прокурор, няма да ѝ позволи да даде ефективен резултат.

Има почтени доблестни прокурори, но когато няма кой да ги защити, те правят самосъхранителен избор, смята още Цариградска.

"Ако Висшият съдебен съвет не слугуваше на политиците, Сарафов щеше да е там, където му е мястото - в юридическото небитие", заключи тя.

Във видеото вижте още:

Мълчанието на Сарафов прави ли прокуратурата съучастник в посегателството срещу прокурор Иво Илиев ?

Очаква ли съдия Цариградска да бъде разкрит нападателя на прокурор Илиев?

За скандален случай при избора на шеф на административен съд. "Всички знаем как вървят точно по този начин съобщенията и посланията, но за първи път се изправят сега и го казват", казва тя.

Разбра ли съдия Цариградска защо нейната охрана беше свалена, макар срещу децата й да има заплахи, че ще бъдат умъртвени по садистичен начин?

Какво е развитието по делото, което тя заведе в Страсбург срещу България.

Способен ли е спецпрокурорът да разследва ефективно главния прокурор?

Защо е толкова важно Сарафов да е вечен временен главен прокурор ?