Покупката на жилище на зелено с банков кредит е сигурна гаранция

"Един договор, колкото и добре да е направен, ако отсреща не стои сериозна фирма, нищо не може да гарантира изпълнението му. Ти си си дал парите, а след това ще трябва да водиш години наред съдебни дела".

Това коментира в (О)позиция председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов по повод скандалния случай, при който десетки семейства изгоряха с жилищата си, закупени преди няколко години на зелено в София. През август строителят - фирмата "Грийнлайф", едностранно развали предварителните договори с тях и препродаде жилищата, за да реализира по-висока печалба.

Шопов разкри, че фирма "Грийнлайф" е изключена от Националната асоциация на строителните предприемачи още преди три години, когато по подобен начин е развалила предварителните договори с клиенти в друг обект в София - "Нова Дружба". "Не може да си позволим да членуват при нас фирми с такова отношение към клиентите, независимо дали е законно или незаконно", каза той.

И посъветва: "Изключително е важно, когато се купува на зелено, хората да проверяват фирмата - от колко години работи, колко кооперации е построила и дали има заведени срещу нея дела." Според него това е лесно проверимо в регистрите.

По думите на Шопов коректните строители не включват в предварителните си договори клаузи като разваляне заради "стопанска непоносимост" и дори клаузи за индексация на цените и си носят търговския риск.

"В случая с "Грийнлайф" категорично няма търговска непоносимост и това е ясно за всички. Този аргумент се използва с цел да се продадат апартаментите по-скъпо. Ясно е, че когато започва да се строи, цената ще е една, а когато се завърши след около две години и половина цената, ще е доста по-висока. Изкушението да развалиш първия договор и да продадеш по-скъпо е голямо. Но тук вече идва моралът, усещането за бизнес практика и за релация с обществото. Аз съм доволен, че само единични колеги са си позволили такова поведение".

Покупката на жилище на зелено с банков кредит се явява допълнителна гаранция, че сделката ще се осъществи безпроблемно, стана ясно от разговора.

"Банките отпускат кредит след Акт 14, но е добре да се кандидатства преди това. С много наши клиенти, още като започнем да копаем, сключваме предварителни договори с 20% тяхно самоучастие. След това те отиват с тези предварителни договори и с цялата документация в банката. Тя ги разглежда всички документи и решава дали да отпусне кредит и при какви условия. Фактическото задействане на кредита става след издаване на Акт 14. Тогава ние прехвърляме собствеността на клиента, той я ипотекира в полза на банката и тя от негово име започва да плаща", обясни Шопов.

Според него е много важно и какво ще направи Софийска районна прокуратура, която вече се намеси в случая с "Грийнлайф".

Още във видето:

- трябва ли и как държавата да се намеси при подобни неприятни казуси;

- решение ли е вписването на договорите на зелено в Агенцията по вписванията;

- за европейската практика, когато се продават жилища на зелено, предприемачите задължително да правят търговска застраховка, която да гарантира на клиентите, че при проблем с проекта, те ще си получат парите